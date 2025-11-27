Cerro Porteño: Preparatoria en la Academia

El Ciclón de Barrio Obrero, Cerro Porteño, se dispone a afrontar el partido más importante de los últimos años, fijado para el domingo, contra el descendido Atlético Tembetary, a celebrarse en el Defensores del Chaco, a las 18:00.

El duelo es trascendental para los azulgranas, que de ganar romperán una larga sequía y obtendrán el título del Clausura 2025, el #35 en el historial del club popular.

Blas Miguel Riveros se acopló al grupo tras un par de días de inactividad, por lo que su concurso ante los nómadas en Sajonia a esta altura está asegurado.

Las únicas bajas son los argentinos Federico Carrizo e Ignacio Aliseda, el Pachi por lesión y el Retacón por suspensión.

El entrenador uruguayo Jorge Bava puede coronar su corto ciclo de forma invicta y con una corona. Su única derrota se produjo en la Copa Paraguay contra General Caballero de Juan León Mallorquín, a la postre campeón, en los penales, que en términos estadísticos se computa como empate.

Con todas las materias repasadas, la formación probable azulgrana es la compuesta por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Segio Araújo y Luis Antonio Amarilla.