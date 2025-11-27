Cerro Porteño
27 de noviembre de 2025 - 16:47

Cerro Porteño: Preparatoria en la Academia

Blas Miguel Riveros Galeano (03/02/1998), reintegrado al plantel azulgrana.
Blas Miguel Riveros Galeano (03/02/1998), reintegrado al plantel azulgrana.Gentileza

Se viene el examen final y Cerro Porteño hace la preparatoria en la Academia. Como La Nueva Olla está en “modo Shakira”, la plantilla azulgrana entrena en las instalaciones del vecino, Nacional.

Por ABC Color

El Ciclón de Barrio Obrero, Cerro Porteño, se dispone a afrontar el partido más importante de los últimos años, fijado para el domingo, contra el descendido Atlético Tembetary, a celebrarse en el Defensores del Chaco, a las 18:00.

Lea más: Cerro Porteño, con inhibición de la FIFA

El duelo es trascendental para los azulgranas, que de ganar romperán una larga sequía y obtendrán el título del Clausura 2025, el #35 en el historial del club popular.

Blas Miguel Riveros se acopló al grupo tras un par de días de inactividad, por lo que su concurso ante los nómadas en Sajonia a esta altura está asegurado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las únicas bajas son los argentinos Federico Carrizo e Ignacio Aliseda, el Pachi por lesión y el Retacón por suspensión.

El entrenador uruguayo Jorge Bava puede coronar su corto ciclo de forma invicta y con una corona. Su única derrota se produjo en la Copa Paraguay contra General Caballero de Juan León Mallorquín, a la postre campeón, en los penales, que en términos estadísticos se computa como empate.

Con todas las materias repasadas, la formación probable azulgrana es la compuesta por: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Segio Araújo y Luis Antonio Amarilla.