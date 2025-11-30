Cerro Porteño, en busca del título de campeón ante el descendido Tembetary

Cerro Porteño tiene hoy la gran oportunidad de volver a gritar campeón luego de cuatro años de sequía. El “Ciclón” se enfrenta al descendido Atlético Tembetary por la última fecha del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El encuentro, que podría definir el título para el conjunto de Barrio Obrero, está programado para las 18:00, hora de nuestro país, en el mítico Estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción, que será dirigido por Derlis López, quien contará con la asistencia desde el VAR de José Natanael Méndez. La transmisión en vivo del partido estará disponible a través de ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM. Además, se podrá seguir la cobertura por la plataforma de ABC TV Paraguay en YouTube.

Cerro Porteño, por el paso consagratorio

Para Cerro Porteño, la única premisa esta tarde es la victoria para asegurar el título del Torneo Clausura 2025. La enorme expectativa generada durante la semana se vio reflejada en las quejas de los aficionados respecto a la modalidad empleada para la venta de entradas. El “Ciclón”, comandado por el técnico Jorge Bava, posee actualmente una ventaja de un punto sobre el otro contendiente al título, Guaraní. Esta mínima diferencia obliga al equipo azulgrana a conseguir los tres puntos para no depender de resultados ajenos.

Además de la ventaja de la unidada, el elenco azulgrana tiene un plus por mérito deportivo que juega a su favor: el primer criterio de desempate mediante los enfrentamientos entre sí. Si tanto el “Ciclón” como Guaraní terminan la jornada con igualdad de puntos, este criterio terminará favoreciendo a la entidad de Barrio Obrero. Todo esto refleja que el equipo de Barrio Obrero depende exclusivamente de sus propias fuerzas para terminar abrochando el ansiado título liguero, poniendo fin a cuatro años de sequía.

Tembetary se despide de la máxima categoría

Sin objetivos deportivos en el horizonte, el Atlético Tembetary cierra hoy su temporada despidiéndose de la máxima categoría, a la que había regresado este año después de 28 años de ausencia. Ante este panorama, el “Rojiverde” intentará tener una despedida digna del campenato en un encuentro que se presenta como el escenario propicio para que sus jugadores, dirigidos por Luis Fernando Escobar, puedan mostrarse ante otros clubes que seguirán militando en la élite del fútbol paraguayo la próxima temporada, representando una vitrina para el futuro.

El elenco nómada contará, seguramente, con el apoyo de los aficionados de Guaraní, quienes estarán expectantes, cruzando los dedos para que el “Rojiverde” logre frenar a Cerro Porteño para mantener viva la esperanza aurinegra de conquistar el título. Además del apoyo moral, desde Dos Bocas, seguramente correrá un secreto a voces: el incentivo económico para los jugadores de Tembetary, un estímulo que resulta infaltable en las jornadas de definición y podría ser una motivación extra para complicar la coronación del Ciclón.

La formación de Atlético Tembetary vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Líder Cáceres, Nicolás Marotta, Sebastián Olmedo y Wildo Alonso; Víctor Barrios, José Díaz, Denis Colmán, Willian Candia y Duván Zarate; Paul Charpentier.

La formación de Cerro Porteño vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Rodrigo Gómez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez y Blas Riveros; Fabricio Domínguez Huertas, Jorge Morel, Gastón Giménez y Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Sergio Araújo.

Antecedentes de los duelos entre Atlético Tembetary y Cerro Porteño