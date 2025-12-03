El doctor Miguel Romero desmiente las declaraciones de Lucas Pratto

Tiempo atrás, el delantero argentino, que militó en Olimpia, había relatado sobre su dolencia: “Tuve una lesión en enero y jugábamos una final con Libertad. Yo venía de la lesión del aductor, que al final fue un desprendimiento de tendón... no me lo descubrieron, me lo trataron como un desgarro”. El exatacante explicó que el diagnóstico erróneo del cuerpo médico habría agravado su problema físico, afectando negativamente su rendimiento y proceso de recuperación, en un momento crucial del calendario de Olimpia.

El doctor Miguel Romero fue contundente al rechazar la versión de Lucas Pratto sobre su lesión: “Lo de Pratto, bueno realmente lo que el dijo nunca existió. Nunca tuvo esa lesión que el dijo, nosotros tenemos todos los estudios hechos. Y él también como era su característica consultaba con alguna persona que no tenía un nivel universitario. Un poco más empírico, que le daban su propia opinión y él se tomaba con esas opiniones como si fuese verdad absoluta, y eso dista mucho de la realidad de lo que realmente él tuvo. Y hay documentos en el club que demuestran de que lo que él dijo nunca tuvo”.

Al ser consultado sobre si existió negligencia médica en el Olimpia, el profesional lo descartó de plano: “No, por supuesto que no. Realmente a mí me sorprendió cuando él salió a hablar. Pero en realidad como él había traído un masajista de repente para que lo atienda y le daba sus propias opiniones. Que no sé con qué sustento él había dicho eso. Pero en la realidad nosotros tenemos los estudios que avalan cuál era realmente la lesión. Y cómo fue evolucionando”.