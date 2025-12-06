Jorge Bava: “Los muchachos me hicieron el trabajo mucho más fácil”

El entrenador uruguayo comenzó destacando el compromiso de su plantel. “Fue una semana atípica, en la cual pusimos foco en traerlos nuevamente al sitio donde estábamos, que estábamos en la víspera de un nuevo trofeo, que era importante, fue una semana especial, obviamente con festejos y distracción y demás, pero creo que los muchachos me hicieron ese trabajo mucho más fácil, más allá de todo el entorno, que es lógico, es natural y hay que disfrutarlo, a la hora de entrenar lo hicieron con la misma seriedad de siempre, muy enfocados y creo que hoy desde un principio se notó en el partido. Así que contento con ellos, cerrando un año o una segunda parte del año con dos objetivos de los tres que nos habíamos marcado, creo que muy positivo y ya pensando en lo que es el 2026 a partir de mañana, que hay que empezar a trabajar, delinear cosas, sabemos que tenemos un año largo y muy bonito por delante, que hay que estar preparado para todos los objetivos que están por delante”.

El estratega dedicó un comentario al nivel de Cecilio Domínguez, figura clave que marcó un doblete. “Viene trabajando muy bien, jugando muy bien, hoy quizás se le abrió el arco, porque había tenido muchas oportunidades, pero venía haciendo un gran trabajo. ganando duelo, jugando para los compañeros. Si no me equivoco creo que fue el máximo asistidor en el año y eso es importante. A veces capaz que le faltaba culminar y cristalizar el buen trabajo que venía haciendo defensivamente de la disposición para jugar. Los pocos momentos que el rival nos pone en zona baja, él trabaja y trabaja para el equipo, tiene un desgaste bárbaro, era cuestión de que pasara lo que pasó hoy. Me puso muy contento porque se le venían haciendo esquivos, tenían situaciones. Yo me preocupo cuando un delantero no solo no convierte sino que no tiene situaciones. Él las tenía y era cuestión de afinar la puntería, que iban a llegar. Es un jugador muy importante para nosotros, me pone muy contento”.

Retomando el tema de la eficacia de Domínguez en la final, Bava agregó: “Sí, pasaron muchas cosas, un partido que pintaba favorable en un inicio. O sea, tuvimos el gol porque tuvimos dos chances antes del gol increíblemente con los pocos minutos, casi la misma jugada. Después bajamos un poco la intensidad, el rival creció, nos complicó, vinieron los goles de “Nacho”, que tiene ese encanto de aparecer en momentos complicados, la reconciliación con Cecilio. Pero más que nada, yo creo que ya el otro día lo sentí, que la gente ya le reconocía el buen trabajo que venía haciendo y nosotros tratamos de, en números, tratar de mostrárselo que venía haciendo muy bien las cosas. Faltaba el gol y hoy por suerte se le abrió el arco, se le dio y creo importante para él. La gente también le exige porque lo quiere, porque sabe que es un jugador que nos da mucho, pero sin duda que nos venía dando mucho. Le faltaba el gol, por suerte hoy lo tuvo”.

Consultado sobre las posibles salidas del plantel, el técnico fue claro sobre cómo se manejó la comunicación con los jugadores que no seguirán, y puntualizó los casos de los referentes Roberto Junior Fernández y Federico Carrizo. “Hablamos con todos los jugadores que no van a seguir por motivos que no lo voy a hacer público, porque el club tiene que hablar con ellos, pero lo hablamos de frente en su momento para que eso se pudiese manejar. El caso de ‘Gatito’ Fernández y de ‘Pachi’ Carrizo no está claro, lo de ‘Gatito’ yo acabo de hablar con él y él está comprometido acá, ahora va a tener sus merecidas vacaciones y regresaría el 2 de enero. El caso de ‘Pachi’ también, todavía no hay nada concreto y cuando haya algo concreto me explayaré con ese tema”.