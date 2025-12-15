Cardozo Lucena, de La Huerta a la Arboleda

“Muchas gracias Libertad. Mucha suerte en el futuro y que sigan los éxitos. Hasta pronto Guma querido” fue el posteo del atleta Ángel Cardozo Lucena que llegó a las formativas de Libertad tras actuar en el California, la escuela San Miguel, 19 de Marzo y 31 de Julio de San Ignacio, Misiones.

Lea más: Silva, cierre de un exitoso ciclo

En el profesionalismo, además de actuar en Libertad, también militó en Cerro Porteño y tuvo un breve ciclo internacional en Colón de Santa Fe.

Además de Cardozo Lucena, las otras bajas liberteñas son Óscar “Tacuara” Cardozo, Roque Santa Cruz, Martín Silva, Martín Cáceres, Miguel Jacquet y probablemente Hugo Martínez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El popular “Pika” sería uno de los fichajes de peso del Laureado de Trinidad, que también tendría la vuelta de Antonio Galeano, quien últimamente militó en el Ceará, descendido a la Serie B del Brasileirão.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rubio Ñu cuenta con la nueva conducción técnica de Gustavo Morínigo.