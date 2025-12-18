Rubio Ñu: “Hasta pronto, Laureado”

Con el ascenso de la División Intermedia a la máxima categoría, Rubio Ñu rearma su plantel. El golero Tulio Schwarz, de 27 años, no figura en los planes del nuevo entrenador, Gustavo Eliseo Morínigo, por lo que obligatoriamente deberá cambiar de aire.

Lea más: Evaluación de los canteranos

“No es un Adiós, es un hasta pronto. Agradecido por ser parte de tu historiaRubio Ñu, gracias a toda esa gente del club por hacernos sentir tan importante y por el cariño de nuestra hinchada”, escribió el guardameta.

“Hoy toca partir a nuevos horizonte llevando un sueño lleno de buenos y malos momentos que marcan para toda la vida. Gracias a los directivos por todo. Hasta pronto mi querido Laureado”, escribió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes de llegar a la Arboleda, Schwarz había militado en el 24 de Setiembre de Areguá. También compitió en la Intermedia en filas de Guaraní de Trinidad. Su recorrido deportivo es mucho más largo.