Omar Alderete y Blas Riveros, los elegidos de la tradicional encuesta de ABC

Omar Alderete, el elegido por los periodistas de ABC

Omar Alderete se alzó con el galardón al “Mejor Futbolista Paraguayo” de la temporada 2024. El defensor de 28 años, transferido en el último semestre desde el Getafe de España al Sunderland de Inglaterra, fue el más votado en la tradicional encuesta del Diario ABC Color, premio que se otorga de manera ininterrumpida desde 1997.

Blas Riveros, el favorito de los seguidores de ABC

Por su parte, Blas Riveros —quien se incorporó a Cerro Porteño a mitad de temporada procedente de Talleres de Córdoba— obtuvo el 25.8% de los votos de los lectores, oyentes y televidentes de ABC. El lateral superó en el podio al propio Alderete, quien quedó segundo con el 15.5%, y a Gustavo Gómez, tercero con el 14.4%. El futbolista itaugüeño cierra un año ideal tras consagrarse campeón del Torneo Clausura 2025 y de la Supercopa Paraguay con el conjunto azulgrana.

Lea más: Diego Gómez fue elegido el “Mejor Futbolista Paraguayo” del 2024

Omar Alderete, consolidación en el más alto nivel

El zaguero formado en Cerro Porteño fue pieza clave para que la Albirroja consumara su clasificación a la Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. Además de destacar por su solidez y liderazgo en la última línea, se mostró amenazante en el área rival al convertir el tanto del triunfo (1-0) ante Chile, por la decimotercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, disputado en el Defensores del Chaco. Su gran nivel lo llevó a desembarcar en la mejor liga del mundo, la Premier League de Inglaterra, donde a través de grandes actuaciones demuestra que no necesita tiempo de adaptación para estar a la altura de las máximas exigencias.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Blas Riveros, un nivel superlativo para nuestro medio

Tras un paso con poca continuidad en Talleres de Córdoba, el lateral Blas Riveros retornó al fútbol paraguayo con la misión clara de recuperar su mejor versión. Desde que se enfundó la camiseta de Cerro Porteño, el defensor surgido de la cantera de Olimpia mantuvo rendimientos superlativos que le permitieron ganarse rápidamente el afecto de la exigente hinchada azulgrana. Gracias al gran nivel desplegado, cumplió uno de sus principales objetivos: volver a ser considerado por Gustavo Alfaro para la selección paraguaya. Actualmente, el lateral se perfila como un candidato firme para integrar la lista definitiva de la Albirroja de cara a la Copa del Mundo 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Alderete y Riveros se suman a la lista de “Mejor Futbolista Paraguayo”

Omar Alderete y Blas Riveros son los 21° y 22° galardonados, respectivamente, después de Carlos Gamarra, Roque Santa Cruz, José Cardozo, Roberto Acuña, Justo Villar, Julio Dos Santos, Óscar Cardozo, Salvador Cabañas, Claudio Morel Rodríguez, Lucas Barrios, Pablo Zeballos, Pablo Aguilar, Ángel Romero, Fernando Fernández, Derlis González, Rodrigo Rojas, Miguel Almirón, Gustavo Gómez y Mathías Villasanti y Diego Gómez.