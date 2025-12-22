Fútbol
22 de diciembre de 2025 - 17:30

Rubio Ñu: Las incorporaciones del Laureado

Jorge González Vázquez, nuevo futbolista de Rubio Ñu.
Jorge González Vázquez, nuevo futbolista de Rubio Ñu.Gentileza

El defensor Jorge Daniel González Vázquez es la primera incorporación confirmada por Rubio Ñu para la temporada de retorno al círculo privilegiado.

Por ABC Color

El recio zaguero Jorge González Vázquez, una de las apuestas de Rubio Ñu para su retorno a Primera, se consagró campeón de la Copa Paraguay con General Caballero de Juan León Mallorquín, descendido a la División Intermedia.

Otros atletas asegurados por el Laureado de Trinidad, dirigido técnicamente por Gustavo Morínigo, son el arquero Aldo Bareiro y el volante Octavio Alfonso, quien llega a la Arboleda a préstamo de Guaraní.

Los experimentados Roberto “Gatito” Fernández y William Mendieta estarían en los planes albiverdes.

Los que lograron el título de la Segunda categoría y que no siguen en la institución son Gonzalo Medina, Derlys Cabañas, Mario Barrios, Tulio Schwartz, Celso Duarte, Horacio Almada, entre otros.