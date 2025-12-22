Rubio Ñu: Las incorporaciones del Laureado

El recio zaguero Jorge González Vázquez, una de las apuestas de Rubio Ñu para su retorno a Primera, se consagró campeón de la Copa Paraguay con General Caballero de Juan León Mallorquín, descendido a la División Intermedia.

Lea más: “Hasta pronto, Laureado”

Otros atletas asegurados por el Laureado de Trinidad, dirigido técnicamente por Gustavo Morínigo, son el arquero Aldo Bareiro y el volante Octavio Alfonso, quien llega a la Arboleda a préstamo de Guaraní.

Los experimentados Roberto “Gatito” Fernández y William Mendieta estarían en los planes albiverdes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los que lograron el título de la Segunda categoría y que no siguen en la institución son Gonzalo Medina, Derlys Cabañas, Mario Barrios, Tulio Schwartz, Celso Duarte, Horacio Almada, entre otros.