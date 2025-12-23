Óscar Cardozo, en los planes de Rubio Ñu

El Laureado, Rubio Ñu desea contar con el mundialista en Sudáfrica 2010, Óscar Cardozo, quien analiza con la familia si continúa su carrera o definitivamente cuelga los botines. Está claro que a esta altura, su futuro económico está asegurado.

Otro Cardozo que está cerca de llegar a La Arboleda de Trinidad es el volante Ángel Cardozo Lucena (31), un conocido de la casa en la que tuvo dos etapas.

La dirigencia, liderada por Rubén Martín Ruiz Díaz, desea contar con el concurso del experimentado Roberto Junior “Gatito” Fernández (37), quien necesita competir con regularidad con vistas al Mundial 2026.

La dotación auriverde activa en Trinidad bajo las órdenes de Gustavo Eliseo Morínigo (48). Los nuevos son el marcador central Jorge González Vázquez (28), el arquero Aldo Gabriel Bareiro (29) y el mediocampista ofensivo Octavio Aníbal Alfonso (20), quien llega al Laureado a préstamo de Guaraní.