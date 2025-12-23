Robert Harrison advierte sobre el alto costo de las entradas para el Mundial

Harrison reconoció que la demanda es masiva y que el estatus de Paraguay como rival del anfitrión en el inicio del torneo encarece el acceso. “Tenemos que tener un poco de paciencia con las entradas. Es algo que suena mi teléfono, de cada diez llamadas, siete son de las entradas. Las entradas para el primer partido van a ser unas entradas caras, muy caras. Para el segundo y tercer partido van a ser caras, pero accesibles. La FIFA dio una posibilidad de venta. Quiero decirles que esa posibilidad de venta de 60 dólares son 400 entradas en un lugar no muy bueno, pero sin duda es un lugar finalmente”.

Respecto a las gestiones ante el organismo internacional, el titular de la APF detalló: “Ustedes ya vieron los precios de lo que van a ser ese encuentro. Realmente, nosotros hablamos con la gente de la FIFA, con el Secretario General, con el mismo Gianni Infantino, que como siempre nos ha atendido de la mejor manera. Pero lamentablemente esos son los precios, objetamos que no podemos pagar la culpa de tener un partido contra el anfitrión y sobre todo un partido inaugural, por los precios”.

Las entradas de 60 dólares: “Una noticia espectacular con limitaciones”

Sobre el cupo de entradas promocionales de bajo costo, Harrison explicó que, aunque fue una iniciativa de FIFA, la cantidad y la ubicación no fueron las esperadas inicialmente. “Posterior a eso sacaron estas entradas que cuando recién recibimos la noticia fue una noticia espectacular, pero cuando nos encontramos con la cantidad y el lugar, nos encontramos otra vez en algo que no nos gustaba. Pero sin duda también es un gran esfuerzo de la FIFA, porque entendemos que la FIFA vive y nosotros vivimos también de lo que se recauda en el Mundial. Pero sin duda es una limitante muy importante para todos los paraguayos que puedan ir a ese partido”.

La App de la APF, el canal clave para el hincha

Finalmente, el dirigente instó a los aficionados a utilizar las plataformas digitales para gestionar sus tickets y mantenerse informados. “Vamos a comunicar. Les quiero decir que nosotros tenemos muchos compromisos, también contractuales con los sponsors. Entonces, mucho de eso se va a utilizar para eso, pero no obstante, vamos a poder, comunicar de una manera muy eficaz para que todos sepan del cómo vamos a manejar. Para el segundo y tercer partido, sin dudas los precios son más accesibles, y sin dudas también son partidos que la gente va a poder acceder. Pero vamos a comunicar todo de una manera, bajen la app de la APF porque se va a utilizar muchísimo la app de la APF para la venta de esas entradas de 60 dólares, pero también para muchas informaciones que servirán para la toma de decisiones de los que quieran ir al mundial”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy