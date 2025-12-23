Robert Harrison reveló detalles de la logística y los posibles amistosos de la Albirroja

Al ser consultado sobre la planificación de los partidos preparatorios junto al seleccionador Gustavo Alfaro, Harrison explicó el estado de las gestiones actuales: “Ya se ha recorrido a todas las posibles sedes que podamos tener. A la par se está trabajando con la fecha FIFA de marzo. Se están teniendo tres opciones: una en Nortamérica, otra en Europa y otra en Asia. El cuerpo técnico está evaluando cuál decisión va a tomar, pero sin dudas, estamos trabajando intensamente en todo lo que significa la logística para el amistoso, lo que va a ser el premundial, el mundial. En fin, es un algo que estamos trabajando muy de cerca”.

Asimismo, el titular de la APF profundizó en los aspectos organizativos que involucran tanto a la FIFA como al equipo de trabajo liderado por el director deportivo Justo Villar: “Vamos a trabajar sobre las entradas, la logística de lo que significa el partido amistoso, también la logística de lo que va a ser la sede de concentración de la selección paraguaya. Tenemos varias opciones que, que Justo Villar con el cuerpo técnico ya ha viajado, ya ha recorrido y ya tiene todo el informe. Lo único que la FIFA también tiene sus tiempos de decisión y eso va a ser a mediados de enero donde nos van a decir: «Bueno, estas son las sedes alternativas y elijan ustedes». Más o menos, ese es el panorama general de lo que es el mundial”.

Respecto a la posibilidad de que la Albirroja dispute algún encuentro amistoso en suelo paraguayo antes del inicio del torneo, el dirigente expresó: “Lastimosamente nos encontramos con muchos inconvenientes. Debemos recordar que se juega en América, pero América del Norte, entonces los países muchos no quieren venir hacia el sur. La única alternativa que podamos tener es que se jueguen en junio y nadie quiere venir al sur para poder tener que volver a irse doce horas al norte, por los costos, por todo eso. Entonces estamos trabajando con el cuerpo técnico, ellos tienen algunas visiones que lo más probable es que, el 15, 16 al 20 de enero vamos a estar transmitiendo, vamos a estar comentando para poder organizarnos entre todos”.

Finalmente, sobre el perfil de los rivales que se buscan para estos encuentros de preparación, Harrison aclaró que hubo cambios en la planificación original: “Lo único que cambia son los africanos. Nosotros no teníamos pensado jugar contra los africanos, en vista a que nosotros teníamos también previsto que podríamos jugar contra los africanos. No nos toca en esta vez los africanos. Entonces, tenemos algunas opciones de jugar en Nortamérica, también jugar en Europa contra europeos, también jugar contra asiáticos. Entonces, estamos trabajando con eso, Justo está al mando de eso y estoy seguro que en treinta días vamos a tener alguna novedad”.

