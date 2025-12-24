Claudia Martínez nominada a la “Reina de América 2025″

​La nominación de “Claudinha” supone un desafío directo a la jerarquía brasileña. En la terna compite contra la experiencia de Gabi Zanotti, la volante central de 40 años que busca el bicampeonato tras un año impecable con el Corinthians, y la legendaria Marta, quien a sus 39 años llega impulsada por su éxito en el Orlando Pride y su reciente título de Copa América con la Canarinha. Es un duelo de realidades opuestas donde la frescura de la paraguaya pone a prueba la vigencia de las jugadoras más laureadas del continente.

​El camino de Claudia Martínez hacia esta nominación fue meteórico y contundente. Tras ser elegida como la mejor jugadora del año en Paraguay, su influencia fue determinante para que Olimpia se alzara con la Supercopa hace tan solo unos días. Sin embargo, su impacto no se limitó al ámbito local, ya que con la selección guaraní se consagró como la máxima goleadora de la Copa América, actuaciones que lo llevaron a ser parte de la gala de Balón de Oro, en la que compitió por el Trofeo Kopa Femenino 2025 (Mejor Jugadora Sub 21 del Mundo).

​Esta edición de la encuesta, que desde 2021 integra al fútbol femenino, plantea una encrucijada para los periodistas deportivos del continente. Por un lado, se encuentra la posibilidad de consagrar a la primera bicampeona en la historia del certamen si Zanotti repite el plato. Por el otro, surge la oportunidad de premiar la irrupción de una Martínez que, con menos de dos décadas de vida, demuestra tener el talento necesario para sentarse en la misma mesa que figuras como Tamires, Linda Caicedo y Priscila.