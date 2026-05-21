Villalba denuncia que apoderado del PLRA es un “infiltrado” cartista vinculado a “Bachi” Núñez

A pocas semanas de las elecciones internas, previstas para el 7 de junio, el senador liberal Éver Villalba reiteró sus cuestionamientos hacia las máquinas de votación.

El legislador insistió en que estas presentan vulnerabilidades que, según afirmó, podrían ser aprovechadas para alterar resultados electorales.

“Fraude ya es el resultado de aprovecharse de la vulnerabilidad de la máquina. Aquí, lo que se plantea es que las máquinas son vulnerables, que tienen fallas y que una mano maliciosa puede aprovecharse de la vulnerabilidad de las máquinas y podría haber fraude”, manifestó.

Según Villalba, especialistas consultados concluyeron que los equipos no cumplen plenamente con los estándares de seguridad requeridos para garantizar la transparencia del proceso electoral. Además, señaló que no se realizó una auditoría integral de las máquinas.

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Cuestiona designación de Carlos Díaz Casabianca

En ese contexto, cuestionó la designación de Carlos Díaz Casabianca, quien descartó la vulnerabilidad de las máquinas, como apoderado informático del PLRA, y aseguró que se trata de un funcionario vinculado al cartismo.

Villalba afirmó que Díaz Casabianca es un “infiltrado” que respondería políticamente al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, al recordar que se desempeña como funcionario de la Cámara de Senadores. Además, sostuvo que antes de su nombramiento no lo conocía y que ni siquiera forma parte de las filas liberales.

De acuerdo con el parlamentario, la nominación fue impulsada por el movimiento Nuevo Liberalismo, liderado por el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia.

“No puede ser que en la cocina o en el quincho de Ricardo Estigarribia se decidió quién debe ser el apoderado informático. Es un manejo mínimamente discrecional y, por otro lado, interesado. Para mí, es un funcionario de ‘Bachi’ Núñez (sobre Carlos Díaz Casabianca)”, cuestionó.

Críticas a la conducción del PLRA

El senador también apuntó contra la dirigencia liberal encabezada por Hugo Fleitas, a la que calificó de “mediocre y pusilánime” por no convocar a todos los movimientos internos para debatir las dudas existentes sobre las máquinas de votación.

A su criterio, dentro del partido existen sectores que no muestran interés en aclarar los cuestionamientos técnicos porque ya se consideran ganadores de futuras elecciones.

“En mi partido hay muchos que no les interesa, se creen los churros, intendentes o presidentes, pero no hay 2026 o 2028 si no hay seguridad en las máquinas”, expresó.

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TSJE “mintió” a la ciudadanía

Villalba también criticó la postura del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) respecto al funcionamiento de las máquinas de votación.

Según afirmó, desde la institución se intentó instalar una “mentira” al sostener que los equipos son simples “impresoras bobas” y, por lo tanto, imposibles de manipular. Sin embargo, insistió que los técnicos de la oposición concluyeron que se trata de computadoras con capacidad de almacenamiento de información y que, por esa razón, podrían ser susceptibles de alteraciones.