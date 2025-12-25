San Lorenzo: Luis Cáceres regresa a casa

El iteño Luis Fernando Cáceres, que se consagró campeón de la Copa Paraguay 2025 con General Caballero de Juan León Mallorquín, es una de las apuestas del Rayadito para su vuelta al círculo privilegiado de nuestro fútbol.

El club de la Ciudad Universitaria, presidido por Óscar Said y digirido técnicamente por el uruguayo Sergio Daniel Orteman, presenta modestos fichajes, debido a su ajustado presupuesto.

Wilson Quiñónez, Luis Vargas, Luis Franco, Leandro Esteche, Mattías Parris, Alexis Doldán, Jeferson Torales y Luis Cáceres son algunas de las apuestas rayaditas para afrontar la trigesimocuarta temporada en Primera.

A través de las redes sociales, San Lorenzo comunicó la prolongación de los contratos de Teodoro Paredes, el uruguayo Antonio Oviedo Cortizo, Axel Fernando Galeano, entre otros.

Para la llegada de los nuevos componentes del plantel, varios futbolistas que participaron de la campaña del subcampeonato de la División Intermedia y el ascenso tuvieron que cambiar de aire.