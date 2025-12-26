Sporting San Miguelito rompe el silencio tras la polémica por Tomás Rodríguez

El conflicto escaló tras las declaraciones de Rodrigo “Coto” Nogués, presidente decano, quien manifestó su profundo malestar por el manejo de la operación deportiva. Ante la ola de críticas, el club panameño utilizó sus cuentas de redes sociales para publicar un comunicado institucional con el objetivo de aclarar su postura y limpiar la imagen de sus directivos.

La entidad de San Miguelito subrayó que sus gestiones fueron siempre formales, respetando los canales legales y priorizando el bienestar humano de su futbolista. Negaron rotundamente haber bloqueado la salida del jugador hacia el fútbol guaraní, asegurando que solo buscaban un traspaso ordenado, transparente y muy profesional.

En su descargo, el club enfatizó la importancia de mantener la confidencialidad durante cualquier proceso de negociación entre instituciones de primer nivel. Evitaron entrar en confrontaciones directas o filtrar documentos de carácter privado, pidiendo además el máximo respeto para el entorno familiar del joven delantero.

Finalmente, el destino de “Tomy Gol” se alejó de la entidad de Para Uno para tomar rumbo fijo hacia Costa Rica, donde fue presentado oficialmente por el Deportivo Saprissa. Con esta aclaración, el Sporting busca cerrar un capítulo de tensiones diplomáticas con el equipo paraguayo y reafirmar el compromiso con su propia cantera local.

El comunicado emitido por el Sporting San Miguelito