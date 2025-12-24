La dura reacción de “Coto” Nogués ante la caída del fichaje de Tomás Rodríguez

A pesar de su destacada campaña goleadora en el Monagas de Venezuela, el futuro del atacante quedó en manos del Sporting San Miguelito de Panamá, institución que optó por priorizar la oferta costarricense, ignorando los avances que ya se habían establecido previamente con la directiva franjeada. Esta decisión fue interpretada en Para Uno como un desplante absoluto hacia la jerarquía y la historia del equipo paraguayo.

Visiblemente afectado por el manejo de la situación, el presidente de Olimpia, Rodrigo “Coto” Nogués, no ocultó su indignación ante los medios panameños. El dirigente criticó con dureza la falta de seriedad de sus pares del Sporting San Miguelito durante el proceso de diálogo. Según su testimonio en “The Chepebomba Show”, las condiciones económicas planteadas por el club centroamericano resultaron desproporcionadas para la realidad del mercado regional.

PRIMICIA. Rodrigo Nogues, presidente del Olimpia de Paraguay, para THE CHEPEBOMBA SHOW:



"Nos bajamos (del fichaje por el panameño Tomás Rodríguez). Son un mamarracho (Sporting San Miguelito). Son una vergüenza".



"Hace seis días (de Sporting San Miguelito) nos hicieron una… pic.twitter.com/vsgrL8ZvNH — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) December 23, 2025

“Nos bajamos. Son un mamarracho. Son una vergüenza. Hace seis días nos hicieron una propuesta como si fuese que traemos al goleador de la Liga Argentina”, disparó el titular olimpista. Para Nogués, la oportunidad representaba un salto de calidad tanto para el club como para la carrera profesional del propio futbolista. Sin embargo, la gestión de los directivos panameños dinamitó cualquier posibilidad de entendimiento entre las partes involucradas.

El mandatario continuó su descargo señalando la nula comunicación y la falta de profesionalismo que caracterizó el tramo final de las negociaciones fallidas. “Era una apuesta que nos entusiasmaba mucho... y que lo iba a ayudar a crecer mucho a Tomás... pero una total falta de respeto la gente de Sporting San Miguelito cómo llevaron la negociación”, sentenció con firmeza. El silencio ante los correos y mensajes fue el detonante para que Olimpia retirara su interés.

Finalmente, el titular franjeado cerró la polémica dejando claro que la voluntad del jugador no fue suficiente ante la postura cerrada de la entidad panameña. “Sin contestar emails, sin contestar mensajes, sin dar respuestas claras. Una absoluta vergüenza... si el club no lo libera, no se puede hacer nada”, concluyó. Con este escenario, Rodríguez iniciará su etapa en Costa Rica, dejando atrás un rastro de controversia y malestar en el fútbol paraguayo.