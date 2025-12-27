Chilavert y una propuesta inesperada para el arco paraguayo en el Mundial

La controversia nació en la plataforma “X” tras una consulta directa del usuario Juanma Ruíz Díaz hacia el emblemático referente del fútbol guaraní. El internauta instó al “Bulldog” a asesorar al técnico de la selección paraguaya de fútbol, Gustavo Alfaro sobre quién debería ser el guardián del arco paraguayo en la Copa del Mundo México/Estados Unidos/Canadá 2026. La duda planteada giraba en torno a la permanencia de los nombres actuales o la urgencia de buscar un recambio en una posición siempre sensible para el fútbol .

Fiel a su estilo frontal, Chilavert no tardó en proponer al uruguayo Gastón Olveira, figura indiscutida del club Olimpia, como la solución ideal. “Si legalmente está habilitado, debe llevar a Olveira de Olimpia en la Selección Paraguaya”, sentenció el ex portero de Vélez Sarsfield en su respuesta. Con esta afirmación, el ídolo nacional puso el foco sobre el nivel del charrúa por encima de las opciones locales disponibles.

El escenario propuesto por el “Chila” coincide con los trámites de nacionalización que el arquero uruguayo inició recientemente en territorio paraguayo. Según Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, se espera que la documentación legal del futbolista quede concluida durante este mes de diciembre. Además, para enero de 2026, Olveira cumplirá los cinco años de residencia mínima exigidos por la FIFA para ser elegible.

La pelota queda ahora en el campo de Gustavo Alfaro, quien deberá decidir si integra al portero de Olimpia, en el proceso mundialista que continuará con la evaluación de alternativas en los amistosos de fecha FIFA. Hasta aquí los habitualmente convocados en el puesto de guardameta son Roberto “Gatito” Fernández y Orlando Gill, a estos nombres le alternan como tercera alternativa Carlos Miguel Coronel, Juan Espínola y recientemente Aldo Pérez.

