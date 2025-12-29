Cerro Porteño, con rivales argentinos en la Serie Río de la Plata

El plantel de Cerro Porteño no arrancó aún la pretemporada (lo hace el viernes), pero ya se confirmaron los rivales a los que enfrentará en la Serie “Río Plata”, en amistosos que se cumplirán en Montevideo.

Huracán y San Lorenzo de Almagro calibrarán en el inicio del nuevo año al campeón del torneo Clausura del fútbol paraguayo, ganador de la Supercopa Paraguay y clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La quinta edición de la Serie Río de Plata tiene fecha de disputa entre el 10 y 23 del mes entrante, pero resta saber el calendario del Ciclón de Barrio Obrero, que tendrá a su homónimo de Almagro como uno de los adversarios en este evento internacional.

El periodo de descanso de los campeones se cierra el primer día del año nuevo. A partir del viernes deben ponerse las pilas para arrancar la fase de los trabajos de base. Arranca en el barrio, continúa en el Complejo de Minga Guazú y se completará en la serie de los amistosos en Uruguay.

Domínguez Huertas

El nombre del lateral/volante Fabricio Domínguez Huertas, referente en la consagración del Ciclón, estuvo ayer en el ruido de fin de año saltar el interés de Nacional de Montevideo. Pero el charrúa de 27 años no se moverá del barrio y las aspiraciones son enormes.

Por otro lado, está en proceso el desbloqueo administrativo ante la FIFA.