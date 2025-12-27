Cerro Porteño: Últimos días de descanso

Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, tendrá una “pretemporada exprés”, por el corto tiempo disponible, ya que la preparación contempla igualmente la intervención en la Serie Río de la Plata, en Uruguay. El calendario de este evento de verano aún no fue divulgado.

Mientras la dirigencia busca la manera de solucionar las demandas para levantar la inhibición de la FIFA, el entrenador Jorge Bava aguarda la confirmación de los fichajes para potenciar la zona ofensiva, en la que no estarán inicialmente Luis “Totín” Amarilla y Sergio Araújo, por sus recientes intervenciones quirúrgicas.

De momento, la única incorporación confirmada es el extremo colombiano Santiago Mosquera (30), últimamente en el Santa Fe de Bogotá.

El vigente campeón del fútbol paraguayo debutará contra Libertad en el torneo Apertura 2026, que se pondrá en marcha el viernes 23 de enero. El choque con el Guma se disputaría el sábado 24 o el domingo 25, en La Nueva Olla.

Además de la búsqueda de la 36ª estrella liguera, el club azulgrana intentará realizar una buena campaña en la Copa Libertadores, en la que intervendrá por cuadragésimo séptima ocasión.

Las elecciones están marcadas para el sábado 31 de enero, con dos fórmulas en pugna por la presidencia, encabezadas por Carlos Rejala y Blas Reguera.