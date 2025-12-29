Van llegando gente a la Villa franjeada y se espera a otras

El fichero de Olimpia sigue activo, a través de las redes sociales la entidad decana presentó este lunes al futbolista Aníbal Hernán Chalá Ayoví, que llegó a nuestro país el domingo, y este lunes pasó por las pruebas médicas pertinentes antes de aparecer en sociedad.

El zurdo Aníbal Chalá está y también la incorporación del canterano de Cerro Porteño, Alan Francisco Rodríguez (25), uno que le competirá el puesto al lateral extranjero. Chalá proviene del Barcelona de Guayaquil a préstamo, y en las misma condición el “Coyote” Rodríguez que este año estuvo en el Remo de Brasil, pero la ficha es propiedad de Rosario Central.

Lea más: Dos caminos, ¿cuál recorrer? el Año Nuevo franjeado

La contratación del atacante Franco Alfonso es por un año, con opción de compra, lo sede River Plate argentino, pero esta temporada militó en Central Córdoba, donde también jugó el paraguayo José Florentín, cuya vinculación a Olimpia cayó en la orilla por una cuestión judicial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras, se espera pulir detalles en la incorporación del también argentino, el mediocampista Juan Fernando Alfaro (26), cedido por Nacional, que debe emitir la autorización. Raúl Cáceres (34), Mateo Gamarra (25), Marcos Gómez (24) y Alejandro Silva (34).