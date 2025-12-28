Dos caminos, ¿cuál recorrer? el Año Nuevo franjeado

El Año Nuevo se apuntala como uno muy cargado en cuanto a los desafíos en Olimpia: la necesidad de volver a ganar un título y a la vez comenzar a intensificar el avance de las obras del nuevo estadio en Para Uno.

Queda en la decisión de la directiva en dar paso a uno u otro plan, si no se dan las condiciones de ambos a la vez. De esto y al ir a la cancha, algo parecido queda en manos del nuevo técnico, Pablo Sánchez, en elegir a Gastón Olveira o Sebastián Lentinelly en ser el arquero titular.

El fichero franjeado se agita aún más con las contrataciones que se van confirmando, pero que ya se manejaban. En el rubro de la portería, Gastón Olveira tiene a favor ser ya un vaqueano en la Villa y que a partir el año próximo ya no ocupará plaza de extranjero, pues está nacionalizado. Pero su compatriota, Sebastián Lentinelly, es una de las varias incorporaciones y se pegó al pecho el cartel de pelear el puesto.

Dos caras nuevas desde mañana

Cuando el plantel franjeado se junte otra vez este lunes en la continuidad de los trabajos de base, se harán ver el volante argentino Juan Fernando Alfaro (26 años), cedido por Nacional un alto porcentaje de su ficha y con el contrato de 4 años. Otro será la del lateral ecuatoriano Aníbal Chalá (29) al que le hará presión Alan Rodríguez (25). A las contrataciones se agregan la vuelta de: Raúl Cáceres (34), Mateo Gamarra (25), Marcos Gómez (24) y Alejandro Silva (34).

Tal así se hizo oficial la renovación de contrato de la jugadora Claudia Martínez, por cuatro años más.