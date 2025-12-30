Fútbol femenino paraguayo, en crecimiento con mejoras en Carfem

La planificación del Centro de Alto Rendimiento de forma parte del esquema de remodelación en todos sus predios de cara a la temporada 2026. Reafirmando el compromiso con el fútbol femenino, la matriz impulsa las obras que se detalla en el plan máster a realizarse en el hotel de menores: “Contamos con un hotel que tiene habitaciones con baños comunes; vamos a realizar una reforma para que cada habitación tenga su propio baño”, comenta el ingeniero Felipe Gómez Abente, encartado de los trabajos.

También, en el anexo se van a realizar las adecuaciones para tener un comedor más amplio y atender a todas las personas en simultáneo. La reforma del hotel de menores igualmente contempla una remodelación y adecuación para tener una zona de crioterapia. En la parte externa del Centro deportivo se realiza la construcción del muro perimetral que dará mayor seguridad al predio, nueva lumínica en las canchas 2 y 3, construcción de nuevas plazas técnicas de frontón y espacios técnicos y espacios verdes de esparcimientos que apuntan al perfeccionamiento del entrenamiento de todas las jugadoras que utilizan el predio, informó la APF.

Se aprecia que se realizan trabajos de mejoras en los empastados de las canchas 4, 5, 6, 7, 8 y 9, a las que se les pondrá un nuevo césped sin afectar el sistema de regadío.

Datos del centro deportivo

El hotel de concentración tiene capacidad para albergar a 72 personas, mediante sus 24 habitaciones triples en suite, con un luminoso hall de acceso, oficinas para el cuerpo técnico, un gimnasio totalmente equipado, vestuarios, área de nutrición, zona de recuperación, sala médica, área de descanso, cocina, comedor y una amplia terraza. El antiguo hotel cuenta con todos los servicios y un gran quincho.

El predio dispone de 7 canchas de fútbol, 3 de ellas con las medidas reglamentarias, y 2 ajustables que se convierten en 4 canchas para entrenamientos de fútbol base y un estadio con capacidad para 5.000 espectadores que se encuentra en el corazón del predio, y que además cuenta con palcos, cabinas de prensa, vestuarios y sanitarios inclusivos, con un moderno sistema de iluminación Led e infraestructura para la televisación de encuentros deportivos.

La inversión realizada en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino superó los 5 millones de dólares, mediante el programa Forward de la FIFA, Evolución Conmebol y fondos propios de la APF.