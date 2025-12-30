José Florentín fue sobreseído tras ser investigado por presunto abuso sexual

La resolución judicial se basó en el análisis integral de las pruebas reunidas desde el inicio de las actuaciones. Durante el transcurso de la investigación, los cuatro jugadores atravesaron distintas etapas procesales que culminaron con este fallo. La decisión del juez Paz Almonacid pone fin a una controversia, ratificando que no existen elementos legales para sostener la acusación de abuso sexual que pesaba sobre el paraguayo y los demás tres jugadores.

Con esta sentencia firme, la situación legal de los futbolistas queda resuelta, quedando libres de toda responsabilidad penal vinculada a este caso. El fallo marca el cierre de una investigación prolongada y confirma que, para la justicia, los sucesos analizados carecen de relevancia criminal.

Origen y desarrollo del proceso judicial en Tucumán

El proceso legal contra los futbolistas José Florentín, Braian Cufré, Sebastián Sosa y Abiel Osorio se puso en marcha a comienzos de marzo de 2024. La intervención de la Justicia de Tucumán se produjo tras la denuncia de una joven de 24 años, quien relató un presunto episodio de abuso sexual ocurrido durante la estancia del plantel de Vélez Sarsfield en la capital provincial, en el marco de un compromiso deportivo frente a Atlético Tucumán por la Copa de la Liga.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, una estudiante de periodismo, el vínculo inicial se gestó de manera digital. La joven detalló que mantuvo un intercambio de mensajes a través de Instagram con Sebastián Sosa, quien la habría invitado a visitarlo en el hotel Hilton Garden Inn. El encuentro se pactó para después del partido, una vez que la delegación del club de Liniers regresara a su lugar de concentración.

La secuencia descrita en el expediente indica que la mujer arribó al establecimiento hotelero después de la medianoche y se dirigió a la habitación 407. Según su declaración, al ingresar al cuarto no solo se encontraba el arquero uruguayo, sino también Florentín, Cufré y Osorio. En ese contexto, los presentes compartieron bebidas alcohólicas, tras lo cual la joven manifestó haber sentido un malestar físico profundo y una sensación de mareo extremo que la obligó a recostarse.

El núcleo de la acusación se centró en lo ocurrido mientras la denunciante se encontraba en ese estado de vulnerabilidad dentro de la habitación. El relato judicial sostiene que, tras los hechos denunciados, la mujer logró recuperar la lucidez cerca de las 5:30 de la madrugada, momento en el que abandonó el hotel en un transporte solicitado por aplicación para dirigirse a su hogar. Esta serie de eventos conformó la base probatoria sobre la cual la Justicia tucumana articuló la investigación contra los cuatro deportistas.