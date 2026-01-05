Rubio Ñu: Rodi Ferreira, con chance de Primera

Surgido en Olimpia, el lateral derecho Rodi Ferreira, de 27 años, tuvo su experiencia internacional inicial en el Temperley de Argentina y el Leixões de Portugal, entre el 2017 y el 2018.

Lea más: Willy Mendieta, nuevo jugador de Rubio Ñu

Luego retornó al país para militar en 3 de Febrero de Ciudad del Este, Sportivo San Lorenzo y Nacional.

Posteriormente volvió a emigrar, esta vez al Confiança de Brasil, en el que tuvo en un corto periodo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ferreira jugó igualmente en Deportivo Capiatá, Guaraní y Sportivo Luqueño, en el llegó a alcanzar un alto nivel, que contrastó con sus faltas disciplinarias que le hicieron perder la categoría, bajando al segundo nivel de nuestro balompié en el segundo semestre de 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras estar en el León chaqueño, el Laureado de Santísima Trinidad le da a Rodi una oportunidad de estar nuevamente en el círculo privilegiado. Tiene todas las condiciones de triunfar, siempre, siempre y cuando se centre en su posición.

Además del marcador de punta, los otros atletas incorporados por el club albiverde de Santísima Trinidad para su temporada de retorno a la élite son: Pablo Ayala, Brian Blasi, Estiven Pérez, Pedro Báez, Franco Frágueda, Lucas Gómez, Octavio Alfonso, Jorge González Vázquez, Aldo Bareiro, Santiago Frean y William Mendieta.

Están en carpeta Rodrigo Rojas y Luis Guillén.