Lucas Romero, cerca de convertirse en nuevo jugador de la Universidad de Chile

“Sí, la verdad volvimos a hablar con la gente de U de Chile, como siempre comenté. Estamos hablando, hubo cambio de director técnico, aguardamos y volvemos a hablar. Y creo que estamos por un buen camino, pero mientras no esté firmado... Hace mucho estoy en eso y sé que mientras no esté firmando no sirve. Entonces, está por buen camino y ojalá podamos arreglar entre hoy y mañana”, detalló Marques sobre los plazos.

La situación, que parecía estancada tras la llegada de Francisco Meneghini al banquillo chileno, finalmente se destrabó luego de obtener el visto bueno del nuevo estratega. “Sí, así mismo, pero normal, eso es normal. Cambio de director técnico y hay que preguntarle si les sirve, si no les sirve. Porque tampoco sirve a un jugador que está en la Selección peleando para ir a un mundial, jugar en un club donde el director técnico no le quiera”, puntualizó el representante.

Marques confirmó que, tras el aval del técnico, se reanudaron las tratativas formales para definir los términos legales del movimiento del jugador. “Sí por eso volvemos a negociar”, afirmó, para luego profundizar en la modalidad de la transferencia. “Sí, así mismo, un préstamo con opción de compra. Pero vuelvo a decir, ahí estamos arreglando detalles entre los clubes principalmente, entre jugador y club ya está todo aquí”, aclaró sobre el estado de la gestión.

Sin embargo, el agente fue cauteloso respecto a los pasos administrativos y médicos que aún restan para oficializar el vínculo entre las instituciones. “Pero entre los clubes estamos ajustando algunos detalles y mientras esos detalles no estén y mientras un jugador no pase la prueba médica, es muy peligroso decir que ya está en la U”, advirtió. Mientras tanto, Romero se mantiene en actividad diferenciada en Paraguay, preparándose para su inminente viaje al fútbol extranjero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre el régimen de entrenamiento que sigue el volante en su actual club, Marques reveló que el futbolista ya no trabaja a la par de sus compañeros. “Está haciendo pretemporada, pero no con plantel, porque sabe que no va a seguir en club. Entonces, está haciendo la pretemporada, pero como reserva, pero ya preparando las maletas”, comentó sobre el presente del mediocampista, quien espera el cierre definitivo del acuerdo para integrarse a su nuevo equipo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, el representante destacó el salto de calidad que representará para la carrera del jugador recalar en uno de los clubes más importantes de Sudamérica. “Sabemos que un club grande como U de Chile le va a presionar un poco más y el propio Lucas Romero va a mejorar muchísimo, porque Lucas todavía no tuvo un club grande, sacando que viene de las inferiores de Libertad, pero no tuvo un gran club que tiene toda la comodidad posible para que evolucione como pueda”, analizó.

Para concluir, Marques se mostró optimista sobre el margen de mejora que tendrá Romero fuera del mercado paraguayo bajo la tutela del cuerpo técnico albirrojo. “Entonces, yo creo que el potencial de evolución de Lucas Romero fuera de Paraguay va a ser muchísimo y creo que el director técnico piensa lo mismo”, sentenció. De concretarse los últimos detalles operativos, el joven seleccionado nacional se sumará al conjunto azul para afrontar los desafíos de la temporada 2026.