Cristian Paredes, a “un paso” de ser nuevo jugador de Cerro Porteño

“La verdad que sí, estoy a un paso, estoy esperando a ver qué pasa en estos días”, respondió el volante sobre su situación actual. Sobre cómo se dieron las tratativas y el avance del interés azulgrana para estar a una firma del acuerdo, el jugador explicó el rol de su agente. “Yo creo que de eso está tratando más mi representante, la verdad. Yo te puedo decir que estamos por buen camino, están moviendo algunos detallitos, nada más, por eso estoy esperando a que pase estos días”.

Respecto a la ansiedad por cerrar el trato y la fecha de una posible solución definitiva, Paredes destacó la magnitud de la institución interesada. “Ansioso, porque estamos hablando de Cerro Porteño. Estoy esperando a ver qué pasa en estos días, porque estamos ajustando algunos pequeños detallitos y por eso todavía no firmé. Así que cuando se arregle eso, yo me imagino que ustedes van a ser los primeros en enterarse”, afirmó el futbolista.

Consultado sobre si pudo charlar con el técnico Jorge Bava sobre su posición táctica ante la gran expectativa que genera su llegada, el jugador aclaró el tenor de las conversaciones. “La verdad que no he hablado todavía de ese aspecto con el técnico, pero sí he hablado solamente sobre cosas personales y cosas así. Capaz cuando me reúna con él personalmente, ahí me va a decir en qué puesto me necesita”, señaló sobre el contacto con el estratega.

Sobre lo que implicaría en su carrera deportiva llegar a un grande, jugar la Copa Libertadores y estar cerca de la selección, el volante mostró su enfoque. “Obviamente la ilusión de venir a jugar la Copa Libertadores. Yo estoy enfocado también en eso, la Copa también acá influye mucho, ayuda mucho también a los futbolistas. Bueno, si se da también lo de la selección, la fe está ahí, así que, hay que luchar”, manifestó.

Al profundizar sobre la experiencia de competir en la máxima cita continental de clubes, Paredes recordó su único antecedente internacional previo en nuestro medio. “Obviamente, yo solamente había jugado la Copa Sudamericana con Sol de América. Y era otra cosa, los partidos internacionales da gusto jugar porque ahí te encontrás con jugadores de altos niveles, así que eso también ayuda mucho a los futbolistas de crecer”, analizó el mediocampista sobre el roce de alta competencia.

Sobre si maneja otras opciones o si la de Cerro es la más concreta, el volante reconoció que su deseo personal inclina la balanza hacia Barrio Obrero. “Había otra opción también, pero, como digo yo me estoy decidiendo por Cerro Porteño, me gustaría llegar ahí si se da la oportunidad, claro. Pero la otra opción también ahí afuera, pero eso ya es personal, si me decido volver afuera”, explicó sobre las ofertas que tiene sobre la mesa.

Finalmente, el jugador reafirmó su intención de priorizar al Ciclón para relanzar su carrera y volver a integrar las listas de la selección nacional. “Estoy tirando más por Cerro Porteño antes que estar jugando allá afuera. También porque he jugado ocho años en un club, así que quería ver otras opciones, y creo que Cerro está a primer lugar. Si se da la lo de la selección también, con mucho gusto, me tocaría dar el ciento por ciento, porque los jugadores que están ahí hicieron mérito, así que también contento por ellos”, concluyó.