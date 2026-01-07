Osmar Giménez confirma su salida a Mineiro en medio de un conflicto de representación

“La verdad que sí, se está hablando mucho del Atlético Mineiro y creo que ya está cien por ciento confirmado eso”, expresó el joven deportista sobre su futuro. Respecto a los detalles del viaje, añadió: “Estoy hablando con el presi (Julio Aldama) y me dijo que antes del 12 ya tengo que viajar para ir a solucionar todo allá”, se mostró ilusionado por esta oportunidad en uno de los grandes de Sudamérica.

En cuanto a su representación, el jugador desmintió cualquier vínculo actual con agentes, desconociendo por completo al argentino Facundo Di Stéfano, quien decía ser su apoderado. “¿Di Stéfano? No, no le conozco a ese. No, yo nunca hablé con ese señor, nunca. Nunca escuché su nombre tampoco”, enfatizó de manera tajante durante la entrevista. El jugador aclaró que actualmente se maneja de forma independiente y que hace mucho tiempo no mantiene contacto con Juan Alberto Dragotto.

Sobre Dragotto, el futbolista denunció irregularidades en el contrato y promesas incumplidas que afectaron a su entorno familiar durante los últimos años. “Yo hace mucho que no hablo más con Dragotto también porque lo que me había prometido, nunca cumplió conmigo y con toda mi familia, con mi mamá, con mi papá y eso”, confesó. Según el jugador, tras cumplir la mayoría de edad decidió no renovar el vínculo, a pesar de las discusiones posteriores.

Giménez relató que firmó un documento a los quince años con el consentimiento de sus padres, el cual supuestamente perdía validez al cumplir los dieciocho. “Cuando yo tenga los dieciocho tenía que decidir otra vez si seguir con ellos o no. Y le agradecí todo a ellos, a Dragotto le dije eso”, relató. Sin embargo, denunció que el empresario afirma tener un contrato vigente hasta el año 2027, situación que le genera preocupación.

Finalmente, el jugador detalló los motivos del quiebre al señalar que el trato recibido nunca fue profesional ni acorde a lo que se espera de un agente. “Como un empresario, vos tenés que dar botines, todas estas cosas. Y me dio dos, tres botines, nunca fue profesional”, lamentó el joven delantero. Además, puntualizó que se incumplieron promesas económicas directas hacia sus padres: “Le había prometido una platita que nunca cumplió, pagó solo cuatro meses”.