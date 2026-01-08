Fútbol
08 de enero de 2026 - 21:16

Pumas UNAM-México: Juárez llevará con calma incorporación de Morales

Robert Morales (26 años), nuevo jugador de Pumas de la UNAM.
Efraín Juárez, entrenador de los Pumas UNAM mexicanos, aseveró hoy jueves que llevará con calma la incorporación del futbolista paraguayo Robert Morales, uno de los refuerzos del equipo para el Clausura 2026, que inicia este fin de semana.

Por ABC Color

Sobre Robert, que llegó el pasado lunes, debemos llevarlo con calma porque tenemos pocos entrenamientos con él. Además, llegaron muchos refuerzos y espero que todos se adapten muy rápido a la idea de juego que tenemos”, señaló el estratega.

Robert Morales, de 26 años, es un delantero que estuvo en el Toluca desde el 2023, donde fue bicampeón, aunque solo sumó 13 anotaciones en 79 partidos, y a partir de ahora vestirá la casaca auriazul.

El nacido en Concepción inició su carrera en Olimpia (2017) y también jugó en Cerro Porteño antes de su llegada a México.

Robert Morales se consagró campeón con Toluca el año pasado.

Los Pumas debutarán en el Clausura 2026 este domingo, cuando reciban a Querétaro, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario Ciudad de México (15:00).

El certamen arrancará hoy, a las 22:00, con el encuentro que disputarán Mazatlán y Juárez.

La primera fecha tendrá continuidad mañana con los siguientes partidos: Atlas vs. Puebla (00:00); Tijuana vs. América (00:00); Chivas vs. Pachuca (20:05); León vs. Cruz Azul (22:00) y Santos vs. Necaxa (22:00).