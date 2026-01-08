Pumas UNAM-México: Juárez llevará con calma incorporación de Morales

“Sobre Robert, que llegó el pasado lunes, debemos llevarlo con calma porque tenemos pocos entrenamientos con él. Además, llegaron muchos refuerzos y espero que todos se adapten muy rápido a la idea de juego que tenemos”, señaló el estratega.

Robert Morales, de 26 años, es un delantero que estuvo en el Toluca desde el 2023, donde fue bicampeón, aunque solo sumó 13 anotaciones en 79 partidos, y a partir de ahora vestirá la casaca auriazul.

El nacido en Concepción inició su carrera en Olimpia (2017) y también jugó en Cerro Porteño antes de su llegada a México.

Los Pumas debutarán en el Clausura 2026 este domingo, cuando reciban a Querétaro, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario Ciudad de México (15:00).

El certamen arrancará hoy, a las 22:00, con el encuentro que disputarán Mazatlán y Juárez.

La primera fecha tendrá continuidad mañana con los siguientes partidos: Atlas vs. Puebla (00:00); Tijuana vs. América (00:00); Chivas vs. Pachuca (20:05); León vs. Cruz Azul (22:00) y Santos vs. Necaxa (22:00).