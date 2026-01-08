Rubio Ñu: Rodrigo Rojas se suma al Laureado

El volante central Rodrigo Rojas, de 37 años, nueva incorporación de Rubio Ñu, viene de descender a la División Intermedia con Atlético Tembetary.

El Laureado de Santísima Trinidad será el séptimo club de nuestro medio en la carrera de Rojas, después de Olimpia, Libertad, Cerro Porteño, Sol de América, Luqueño y Tembetary.

El ascenso al círculo privilegiado del club albiverde capitalino, con la conquista del título de la segunda categoría, se produjo bajo la conducción técnica de Héctor Marecos. El actual entrenador ñuense es Gustavo Eliseo Morínigo.

El torneo Apertura 2026 se abrirá el viernes 23 del corriente mes. El estreno de Rubio Ñu será contra Ameliano, en La Fortaleza de Villeta.

Las 13 incorporaciones para el regreso a la élite son: Pablo Ayala, Brian Blasi, Rodi Ferreira, Estiven Pérez, Pedro Báez, Franco Frágueda, Lucas Gómez, Octavio Alfonso, Jorge González Vázquez, Aldo Bareiro, Santiago Frean, William Mendieta y Rodrigo Rojas.