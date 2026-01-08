Supercopa de España: Real-Barça, la final soñada

El uruguayo Federico Valverde (minuto 2) adelantó al equipo blanco y el brasileño Rodrygo (55’) amplió la diferencia, que luego contrarrestó el noruego Alexander Sorloth (58’).
El clásico se reeditará después de que el año pasado se lo llevara el Barça, también en Arabia Saudita, un país que desembolsa cada temporada varias decenas de millones de euros.
Lea también: Llega al Cruzeiro: Millonada por Gerson
La final soñada entre los grandes se iniciará a las 16:00, hora paraguaya.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El miércoles, Barcelona aplastó por 5-0 a Athletic Bilbao, con anotaciones de Raphinha –2–, Fermín López, Roony Bardghji y Ferrán Torres.
El Barça cuenta con 15 títulos y el Real, con 13.