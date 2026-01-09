Rubio Ñu: Alborno, el 14º fichaje

El lateral-volante izquierdo Rodrigo Alborno, de 32 años, surgido en la cantera de Libertad y con experiencia europea, viene de jugar en el Sportivo Luqueño, al que se vinculó a mediados de 2023 tras defender los colores de Guaireña FC. Ahora aportará su experiencia al Laureado, Rubio Ñu.

Lea más: Rodrigo Rojas se suma al Laureado

Los otros clubes de nuestro medio en el que estuvo son Deportivo Capiatá, Guaraní, River Plate, 12 de Octubre de Itauguá y Sol de América.

El Laureado de Santísima Trinidad, dirigido técnicamente por Gustavo Eliseo Morínigo, incorporó a Pablo Ayala, Brian Blasi, Rodi Ferreira, Estiven Pérez, Pedro Federico Báez, Franco Nicolás Frágueda, Lucas Gómez, Octavio Alfonso, Jorge González Vázquez, Aldo Bareiro, Santiago Alejandro Frean, William Mendieta, Rodrigo Rojas y Rodrigo Alborno.

El torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha el viernes 23 del presente mes. Rubio Ñu debutará contra Sportivo Ameliano, en la Fortaleza de Villeta.

Las rondas iniciales de la competencia aún no fueron calendarizadas.