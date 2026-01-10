Libertad y Rubio Ñu ajustan piezas en un ensayo en La Huerta

En el primer duelo de la jornada, el equipo de Santísima Trinidad sorprendió al dueño de casa al quedarse con la victoria 1-0. El único tanto del encuentro fue obra de Lucas De Jesús Gómez, una de las incorporaciones que hizo su presentación formal en la estructura titular. Por su parte, el segundo partido careció de efectividad en las áreas y terminó con un empate cero a cero, donde ambos entrenadores aprovecharon para rotar nombres y probar variantes tácticas.

El Gumarelo, bajo la dirección técnica de Francisco “Chiqui” Arce, saltó al campo en el primer turno con un once conformado por Rodrigo Morínigo en el arco, junto a una línea defensiva integrada por Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera y Matías Espinoza. En el mediocampo aparecieron Iván Franco, Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero y Hugo Fernández, mientras que la delantera estuvo compuesta por Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar. Durante el desarrollo de los minutos, Arce introdujo a Santiago Delvalle, Amín Molinas y Jorge Recalde para refrescar las líneas y buscar mayor volumen de juego.

Por el lado de Rubio Ñu, la propuesta inicial destacó por la inclusión de cuatro de sus nuevas incorporaciones, buscando una rápida adaptación al sistema de juego que pregina su entrenador Gustavo Morínigo. El equipo alineó al portero argentino Franco Nicolás Frágueda, protegido por Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Pedro Álvarez en la zaga. La zona de volantes contó con Lucas De Jesús Gómez, Gustavo Manzur, William Mendieta y Juan José Giménez, dejando en la ofensiva a Anderson Leguizamón y César Villagra.

Para complementar el trabajo físico y táctico, el entrenador ñuense dio rodaje en la segunda mitad a jugadores como Octavio Alfonso, Sebastián Ruiz Díaz, Juan Barrios, Estiven Pérez, Stevens Gómez y Yony Villazanti. Esta rotación permitió al conjunto visitante sostener la ventaja obtenida en el primer encuentro y mantener la solidez defensiva en el segundo, cumpliendo con éxito un ensayo que sirve para medir el nivel de los refuerzos frente a uno de los grandes animadores que tiene el fútbol paraguayo.

