Nacional, con un balance positivo en la doble prueba ante Sportivo Ameliano

El primer compromiso de la jornada, finalizó con un empate sin goles. En este encuentro inicial, el director técnico de La Academia, Felipe Giménez, optó por una alineación iniciada por Gerardo Ortiz en la portería, acompañado en defensa por Juan Segundo Feliú, Tomas Gutierrez, Alexis Cañete y Rodolfo Argüello. El sector medio fue ocupado por Mauricio Cabrera, Roberto Ramírez, Silvio Torales y Carlos Arrúa, mientras que la responsabilidad ofensiva recayó en la dupla conformada por Hugo Adrián Benítez y Lucas González. Pese a los intentos de ambos bandos, las defensas se impusieron a los ataques y el marcador no sufrió modificaciones.

El panorama cambió drásticamente para el segundo cotejo, donde la efectividad frente al arco fue la gran protagonista. Nacional logró vencer a la “V” Azulada por 3-2. Las conquistas del equipo local llegaron por intermedio del histórico Roque Santa Cruz, una definición de Richard Prieto desde el punto penal y una anotación de Orlando Gaona Lugo. Por parte de Ameliano, los encargados de descontar y mantener la incertidumbre en el resultado fueron los velocistas Elvio Vera y Fredy Vera.

Para este segundo duelo, el entrenador tricolor presentó una estructura completamente renovada, que aparentemente se perfila para ser la base titular. El once inicial estuvo integrado por Santiago Rojas bajo los tres palos, junto a Carlos Espinola, Alejandro Maciel, Gastón Benítez y Juan Sebastián Vargas en la última línea. La zona medular contó con Orlando Gaona Lugo, Leandro Meza, Richard Prieto y Hugo Ivan Valdez, dejando en el frente de ataque a Franco Pelozo junto a Roque Santa Cruz.