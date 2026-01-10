Rubio Ñu, con una veintena de incorporaciones

Chapa Martínez viene a Rubio Ñu luego de militar en el brasileño Pouso Alegre, cedido por el Athletic de São João del-Rei.

Lea más: Rodrigo Rojas, en el Laureado

El último club en el que estuvo el mediocampista en nuestro medio fue General Caballero de Juan León Mallorquín, en el 2024.

El Laureado de Santísima Trinidad obtuvo el título de la División Intermedia 2025. Además de cambiar de conducción técnica (Gustavo Eliseo Morínigo por Héctor Marecos), decidió desmantelar prácticamente su plantel con 20 contrataciones, una cantidad por demás considerable.

Los albiverdes, que debutarán contra Ameliano en el Apertura (entre el 23 y el 26 de enero), jugarán hoy un amistoso con Libertad, en La Huerta, a las 07:00.