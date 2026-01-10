Supercopa de España: La final Barcelona-Real Madrid, en Arabia Saudí

El cotejo de fútbol entre los blancos y blaugranas se disputará este domingo, a las 16:00 de nuestro país.
El clásico del fútbol español también se ha constituido en un clásico saudí, donde serán protagonistas varias estrellas del fútbol mundial, como Lamine Yamal, del Barça, y el francés Kylian Mbappé, del team madrileño.
El último campeón es el Barcelona, que goleó 5-0 al Athletic Club en semifinales. Por su parte, Real Madrid se impuso con lo justo por 2-1 al Atlético Madrid.
El blaugrana buscará en Yeda alargar su dominio en España, tras ganar la Liga, la Copa, así como la Supercopa la pasada temporada.
Alineaciones probables
Las posibles alineaciones de los finalistas:
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Ferran o Lewandowski; Raphinha;
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé o Gonzalo y Vinícius.
Árbitro: José Luis Munuera (Comité Andaluz).
Estadio: Alinma Stadium (Yeda, Arabia Saudí).