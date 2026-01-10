Histórica gesta en la FA Cup: El humilde Macclesfield FC elimina al campeón Crystal Palace

La escuadra de Cheshire, ubicada al sur de Mánchester, comenzó a construir su sueño poco antes del descanso. A los 43 minutos, un tiro libre ejecutado con precisión fue conectado de cabeza por el capitán Paul Dawson para abrir el marcador. La euforia local aumentó en el complemento, cuando el guardameta argentino del Crystal Palace, Walter Benítez, se vio superado nuevamente a los 60 minutos tras un remate de Isaac Buckley-Ricketts, quien desvió el balón de forma acrobática para decretar el segundo tanto. Mientras la afición local coreaba con entusiasmo, el equipo londinense intentó reaccionar, pero solo logró descontar a los 90 minutos mediante un tiro libre del internacional español Yeremi Pino. Sin embargo, al equipo de Londres, que venía de hacer historia en mayo al vencer al Manchester City de Guardiola en la final, se le agotó el tiempo para evitar la caída.

El pitazo final desató una invasión de campo por parte de la multitud, celebrando junto al propietario del club, el empresario Robert Smethurst, quien ha sido el arquitecto de este renacimiento deportivo. El Macclesfield FC es una institución que nació hace apenas cinco años sobre las cenizas del desaparecido Macclesfield Town, club que había quebrado en quinta división. Desde su refundación, los “Silkmen” iniciaron su camino en el noveno peldaño del fútbol inglés durante la temporada 2021-2022 y han logrado una progresión meteórica con tres ascensos en cuatro campañas.

Este triunfo tiene un significado emocional profundo para el plantel dirigido por John Rooney, hermano menor del legendario Wayne Rooney. El equipo atravesó momentos de gran dolor hace menos de un mes debido al fallecimiento de su joven delantero, Ethan McLeod, en un trágico accidente de tráfico mientras regresaba de un partido de liga. Esta victoria, además de representar una hazaña deportiva sin precedentes para un club de sexta categoría, sirve como un homenaje a la memoria de su compañero y reafirma el espíritu de superación de una comunidad que ha vuelto a la vida desde las cenizas.

Fuente: AFP