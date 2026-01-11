San Lorenzo: El proceso de engranaje

En los choques de 70 minutos entre Olimpia y Sportivo San Lorenzo, el equipo A del uruguayo Sergio Orteman empató 2-2, mientras que el B perdió por 4-1.

Al margen de los resultados, los albirrojos valoran este tipo de pruebas que les permitirá llegar bien a la competencia oficial.

El Rayadito iba ganando por dos goles y no pudo conservar la ventaja. Para Quiñónez, mantener el orden será clave para arrancar con el pie derecho.

