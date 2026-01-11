Fútbol
San Lorenzo: El proceso de engranaje

Aldo Emmanuel Quiñónez Ayala (8 de febrero de 1991), capitán del Sportivo San Lorenzo.
Aldo Emmanuel Quiñónez Ayala (8 de febrero de 1991), capitán del Sportivo San Lorenzo.

El Sportivo San Lorenzo dejó una positiva imagen el jueves contra Olimpia en el amistoso cumplido en la Villa de Fernando de la Mora. El capitán Aldo Emmanuel Quiñónez considera que el equipo necesita engranar sus piezas y corregir los errores cometidos.

En los choques de 70 minutos entre Olimpia y Sportivo San Lorenzo, el equipo A del uruguayo Sergio Orteman empató 2-2, mientras que el B perdió por 4-1.

Al margen de los resultados, los albirrojos valoran este tipo de pruebas que les permitirá llegar bien a la competencia oficial.

El Rayadito iba ganando por dos goles y no pudo conservar la ventaja. Para Quiñónez, mantener el orden será clave para arrancar con el pie derecho.

