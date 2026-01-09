Olimpia: Los goles sacuden la Villa

Los dos juegos entre Olimpia y San Lorenzo tuvieron 70 minutos de duración. En el primero, que terminó 2-2, el Decano alistó un elenco alternativo, mientras que el Rayadito presentó el titular. En el segundo, ganado por los franjeados por 4-1, se dio a la inversa.
Independientemente de los resultados, que pasan a un plano secundario en este proceso preparatorio, los locales dejaron muy buenas sensaciones.
* Detalles del cotejo “aperitivo”. Olimpia: Facundo Insfrán; Fernando Cardozo, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alejandro Silva, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Rodney Redes, Tiago Caballero y Carlos Sebastián Ferreira. D.T.: Pablo Sánchez. Ingresaron: Lucas Verza, Alex Franco, Luis Abreu y Bernardo Romeo Benítez. San Lorenzo: Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Teodoro Paredes, Alexis Doldán e Iván Torres; Axel Galeano, Aldo Quiñónez, Ignacio Figueroa y Tobías Jara; José Alfredo Barrios y Alex Álvarez.
Goles: Teodoro Paredes y José Barrios (SL); Tiago Caballero y Carlos Abreu (O).
* El enfrentamiento de fondo. Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Lucas Ramírez y Alan Rodríguez; Luis Abreu, Juan Fernando Alfaro y Alex Franco; Iván Leguizamón, Adrián Alcaraz y Franco Alfonso. Ingresaron: Hugo Quintana, Javier Domínguez, Faustino Barone, Junior Gamarra y Rodrigo Pérez. San Lorenzo: Wilson Quiñónez; Maximiliano García, Luis Fernando Cáceres, Mattías Parris y Pablo Aveiro; Bruno Piñatares, Héctor Villamayor, Elías Ortiz y Víctor Céspedes; Antonio Oviedo y Jeferson Torales.
Goles: Iván Leguizamón 2, Alex Franco y Faustino Barone (O); Elías Otiz (SL).