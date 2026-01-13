Olimpia ajusta piezas con doble victoria ante Sportivo Trinidense en la Villa

Las pruebas se ejecutaron bajo cronogramas de tiempo reducido: el cuerpo técnico dispuso bloques de 30 minutos por etapa, salvo en el primer turno, donde se compitieron dos tiempos de 35 minutos. El “Franjeado” logró imponerse en ambos marcadores y dejando sensaciones positivas ante un equipo siempre complicado, que no contó con figuras como Néstor Camacho, Luis de la Cruz y una de las grandes incorporaciones, Clementino González, todos por resguardo físico.

En el primer turno, el cuadro olimpista logró quebrar la paridad para sellar el 1-0 definitivo gracias a la anotación de Tiago Caballero. El ex Nacional, que venía de marcar ante Sportivo San Lorenzo, saltó desde el banco en el complemento para reencontrarse con la red en la recta final. Su alto rendimiento le valió ser considerado también como titular para el segundo encuentro, consolidándose como una de las figuras de la pretemporada.

Olimpia: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Juan Fernando Alfaro, Alex Franco y Hugo Quintana; Rodney Redes, Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. D.T.: Pablo “Vitamina” Sánchez.

Sportivo Trinidense: Matías Dufour; Axel Cañete, Maximiliano Centurión, César Benítez y Sergio Mendoza; Tomás Rayer, Gustavo Viera, Fabrizio Baruja y Pedro Zarza; Nicolás Maná y Fernando Romero. (Ingresaron: Ronaldo Báez, Alan Cano y Óscar Giménez). D.T.: José Gabriel Arrúa.

Para el segundo choque, el dominio de Olimpia fue más evidente, cerrando un marcador de 3-0. Richard Ortiz, el capitán lideró esta formación alternativa y marcó uno de los tantos de la goleada. Sin embargo, el gran protagonista fue Faustino Barone. El atacante nacido en suelo paraguayo, se hizo sentir con un doblete, validando la apuesta de Pablo Sánchez al retenerlo en el plantel durante el presente periodo de transferencias.

Olimpia: Sebastián Lentinelly; Fernando Cardozo, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Richard Ortiz, Javier Domínguez y Eduardo Delmás; Tiago Caballero, Adrián Alcaraz y Franco Alfonso. D.T.: Pablo “Vitamina” Sánchez.

Sportivo Trinidense: Alejandro Alfonso; Armando Ruiz Díaz, Denis Acosta, Hermes Villalba y Diego Melgarejo; Alan Cano, Brahian Leguizamón, Ronald Candado y Ronaldo Báez; Óscar Giménez y Juan Benítez. D.T.: José Gabriel Arrúa.

El “Decano” ajusta piezas de cara a los torneos oficiales y al inminente cruce continental contra el “Triqui” en este 2026. Ambos clubes se citarán en el Defensores del Chaco el próximo miércoles 4 de marzo a las 21:00. Será un duelo de alta tensión y eliminación directa: quien resulte vencedor entrará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que el derrotado culminará su participación internacional de forma prematura por este año.