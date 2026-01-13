Olimpia
13 de enero de 2026 - 15:52

Los goles de Olimpia, en los amistosos disputados ante Sportivo Trinidense

El experimentado volante, Richard Ortiz fue el encargado de abrir la cuenta en el segundo amistoso frente al Sportivo Trinidense, disputado en la Villa Olimpia. (@elClubOlimpia)
Olimpia cumplió con éxito sus dos compromisos amistosos disputados esta mañana frente al Sportivo Trinidense. Estos ensayos cobraron especial relevancia dado que el cuadro de Santísima Trinidad será, el rival del Decano en la ronda inicial de la Copa Sudamericana. Los encuentros funcionaron como un laboratorio para el cuerpo técnico franjeado pueda ajustar piezas de cara a las competencias oficiales.

Por ABC Color

El primer duelo de la mañana terminó resolviéndose por la mínima diferencia a favor del dueño de casa. El único tanto del encuentro llegó tras una precisa pelota filtrada del argentino Franco Alfonso para Alan Rodríguez, quien ganó el fondo sobre el sector izquierdo y envió un centro rasante. El balón cruzó el área hasta el segundo palo, donde apareció Tiago Caballero; tras un control inicial algo defectuoso que elevó el esférico, el ex Nacional logró reaccionar con rapidez para conectar un cabezazo ajustado que sentenció el 1-0 definitivo.

Para el segundo compromiso, la superioridad de Olimpia fue marcada con un contundente 3-0. El capitán Richard Ortiz lideró esta formación alternativa y fue el encargado de abrir la cuenta tras recibir un pase en el borde de la medialuna, filtrarse en el área y sacar un potente zurdazo cruzado que dejó sin opciones al portero Alejandro Alfonso. A partir de allí, el protagonismo absoluto recayó en Faustino Barone, quien se encargó de ampliar la ventaja con un doblete.

El segundo tanto nació de un pase con ventaja para Faustino Barone, quien encaró al último defensor y se perfiló para sacar un derechazo potente que quebró el achique del guardameta visitante. Minutos más tarde, el propio Barone cerró la cuenta tras una recuperación alta del elenco franjeado; el delantero quedó perfilado nuevamente en la frontal del área y sacó un remate rasante que ingresó ajustado al poste derecho.