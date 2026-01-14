Fernando Díaz presentado como nueva incorporación de Nacional

El zaguero-lateral arriba a la “Academia” procedente de Unión de Santa Fe, club dueño de su ficha, bajo la modalidad de préstamo por un año y sin opción de compra. Con un enérgico mensaje de bienvenida: “El defensor Fernando Díaz estampa su firma y se convierte en el nuevo refuerzo de la Academia para la temporada 2026. ¡A dejarlo todo en la cancha!”, la institución hizo oficial su llegada.

Pese a su breve paso por el fútbol argentino, donde no sumó minutos oficiales en el segundo semestre de 2025 con el conjunto santafesino, Fernando Díaz es un conocedor del medio paraguayo. Esta será su tercera experiencia en la División de Honor tras su paso por Sol de América, donde debutó profesionalmente y su reciente paso por Sportivo 2 de Mayo, en el primer semestre de la temporada anterior.

¡𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗗𝗶𝗮𝘇 𝗲𝘀 𝗧𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿! 🔴⚪🔵



Uno de los factores determinantes para su llegada a La Visera es su relación profesional con el actual DT de Nacional, Felipe Giménez. Ambos coincidieron en el “Gallo” norteño en la primera mitad del año pasado. El “Gato” lo considera un defensor versátil capaz de adaptarse a distintas funciones en la última línea de la Academia.