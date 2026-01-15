Liga Concepcionera de Fútbol busca financiación para construir estadio

Contar con un estadio de fútbol con todos los requisitos para la práctica de este deporte en el primer departamento es el deseo de la dirigencia de la Liga Concepcionera de Fútbol (LCF). Para ello, la actual comisión directiva, presidida por Ytalo Centurión, realizó las gestiones para tener un predio propio en un terreno de cinco hectáreas que había sido cedido por la Gobernación de Concepción.

El inmueble está ubicado a unos 6 kilómetros de la ciudad de Concepción, al costado de la ruta PY05, en la zona del kilómetro 206.

En el local propio de la LCF, actualmente se están realizando trabajos de vallado perimetral y se desarrollaron tareas para el mejoramiento del predio. También cuenta con el proyecto para la construcción del anhelado estadio.

El presidente de la LCF, Ytalo Centurión, mencionó que en el proyecto se tiene en cuenta no solo la cancha principal, sino también canchas auxiliares. Explicó que en el sector de preferencias se estima una capacidad de 3.000 personas; también se prevé la construcción de cabinas de prensa, graderías, vestuarios, entre otros.

El costo total oscila los 3 millones de dólares y la capacidad es para 10.000 personas, indicó Centurión.

Pedidos

La LCF remitió notas a distintas instituciones buscando financiación para la construcción del estadio. En la ciudad de Concepción no se tiene ningún estadio con las condiciones óptimas para la práctica del fútbol, resaltó.

Los pedidos de financiamiento fueron remitidos a la Unión de Fútbol del Interior (UFI), a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a la Secretaría Nacional de Deportes (SND), a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a Itaipú Binacional, entre otras instituciones.

“Lastimosamente no se tuvo respuesta favorable a las solicitudes”, expresó.

Estadio municipal

La construcción del estadio municipal de Concepción se había iniciado durante el gobierno de Fernando Lugo Méndez. La Secretaría Nacional de Deportes (SND) había licitado la obra por G. 7.895.396.245 y, el 5 de setiembre de 2011, firmó contrato con la constructora Villalba Piñeiro SA (VP SA), ganadora de la licitación.

Dos años después, la SND clausuró el estadio luego de que, mediante una verificación técnica, se constató que la obra no tenía el avance acorde a lo que ya se había desembolsado a la empresa constructora. También se informó que el estadio corría peligro de derrumbe.

Después empezó una disputa judicial. Finalmente, en agosto de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) levantó las medidas que impedían la continuación de los trabajos para la culminación de la obra de construcción del estadio municipal de Concepción. Sin embargo, los trabajos hasta ahora no se reiniciaron.