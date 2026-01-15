El paraguayo Robert Morales pone fin a la sequía de Pumas en “El Volcán”

Robert Morales no necesitó tiempo de adaptación para demostrar su gran capacidad ofensiva. En su primer partido arrancando de titular con la camiseta de Pumas, el delantero paraguayo —quien se incorporó al plantel hace apenas siete días procedente del Toluca— se convirtió en el gran protagonista de la segunda jornada de la Liga MX. Su anotación fue determinante para sellar el 1-0 definitivo con el que los universitarios vencieron a Tigres en condición de visitante.

La acción decisiva ocurrió a los 23 minutos del primer tiempo. El ex delantero de Cerro Porteño, quien arrancó como titular, inició una combinación vertiginosa con Jorge Ruvalcaba en espacio reducido. Tras recibir la devolución de una pared precisa, el paraguayo quedó posicionado de frente al arco y, con una definición ante la salida del guardameta argentino Nahuel Guzmán, colocó el balón al costado izquierdo de su alcance para desatar el festejo de “Los del Pedregal”.

Más allá del impacto individual del surgido de la cantera de Olimpia, el triunfo representa quebrar una racha adversa para la institución. Pumas logró poner fin a una seguidilla negativa de 15 partidos consecutivos sin conocer la victoria en el Estadio Universitario. Tuvieron que pasar casi 12 años para que el equipo del Pedregal lograra salir victorioso de “El Volcán”, rompiendo así uno de los dominios más prolongados del fútbol mexicano en la última década.

Sin embargo, la jornada no terminó con tranquilidad absoluta para el cuerpo técnico. A los 81 minutos del encuentro, el goleador de la noche tuvo que abandonar el campo de juego debido a una molestia física. Su salida generó preocupación inmediata, ya que ocurre justo en el momento en que el concepcionero comenzaba a mostrar su mejor versión.

