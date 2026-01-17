Fútbol Internacional: Cartelera europea de las grandes Ligas

Uno de los partidos más atrayentes del fútbol europeo indudablemente es el previsto para hoy entre el United y el City, por la 22ª jornada de la Premier League (Inglaterra), que iniciará a las 9:30 de nuestro país.

Los dirigidos por Michael Carrick, nuevo entrenador de los Red Devils, intentarán nuevamente sumar de a tres en el certamen, en el cual se encuentran posicionados en el séptimo lugar (con 32 puntos), a 17 del líder, Arsenal.

Los Ciudadanos, que están como escoltas de los Gunners, a 6 unidades, intentarán seguir por la racha de triunfos, luego de los tres empates que obtuvieron ante el Brighton, el Chelsea y el Sunderland AFC, respectivamente.

La 22ª fecha se completará de la siguiente forma:

- Sunderland vs. Crystal Palace, hoy desde las 12:00.

- Chelsea vs. Brentford, hoy desde las 12:00.

- Liverpool vs. Burnley, hoy desde las 12:00.

- Tottenham Hotspur vs. West Ham United, hoy desde las 12:00.

- Leeds United vs. Fulham, hoy desde las 12:00.

- Nottingham Forest vs. Arsenal, hoy desde las 14:30.

- Wolverhampton Wanderers vs. Newcastle United, mañana desde las 11:00.

- Aston Villa FC vs. Everton, mañana desde las 13:30.

- Brighton & Hove Albion vs. Bournemouth, lunes, a las 17:00.

La Liga española

En España, la 20ª fecha arrancó ayer con el siguiente resultado:

- Espanyol 0-Girona 2. Goles: 45+3’ y 90+3’ Vladyslav Vanat, ambos de tiro libre penal.

La jornada proseguirá de la siguiente forma:

- Real Madrid vs. Levante, hoy desde las 10:00.

- Mallorca vs. Athletic, hoy desde las 12:15.

- Osasuna vs. Real Oviedo, hoy desde las 14:30.

- Real Betis vs. Villareal, hoy desde las 17:00.

- Getafe vs. Valencia, mañana desde las 10:00.

- Atlético Madrid vs. Alavés, mañana desde las 12:15.

- Celta de Vigo vs. Rayo Vallecano, mañana desde las 14:30.

- Real Sociedad vs. Barcelona, mañana desde las 17:00.

- Elche CF vs. Sevilla, lunes, a las 17:00.

Serie A

En Italia, la 21ª fecha también tuvo un adelanto ayer con este resultado:

- Pisa 1-Atalanta 1. Goles: 83’ Nikola Krstovic (A); 87’ Rafiu Durosinmi (P).

La jornada continuará de la siguiente manera:

- Udinese vs. Inter, hoy desde las 11:00.

- Napoli vs. Sassuolo, hoy desde las 14:00.

- Cagliari vs. Juventus, hoy desde las 16:45.

- Parma vs. Genoa, mañana desde las 8:30.

- Bolonia vs. Fiorentina, mañana desde las 11:00.

- Torino vs. Roma, mañana desde las 14:00.

- Milan vs. Lecce, mañana desde las 16:45.

- Cremonese vs. Hellas Verona, lunes, a las 14:30.

- Lazio vs. Como, lunes, a las 16:45.

Bundesliga

En Alemania, la 18ª fecha comenzó igualmente ayer con este resultado:

- Werder Bremen 3 - Frankfurt 3. Goles: 29’ Justin Njinmah, 78’ Jens Stage, 80’ Jovan Milosevict (W); 1’ Arnaud Kalimuendo, 56’ Nnamdi Collins, 90+4’ Ansgar Knauff (F).

Y seguirá con estos partidos:

- Hoffenheim vs. Leverkusen, hoy desde las 11:30.

- Colonia vs. Mainz 05, hoy desde las 11:30.

- Hamburgo vs. Mönchengladbach, hoy desde las 11:30.

- Wolfsburgo vs. Heidenheim, hoy desde las 11:30.

- Dortmund vs. St. Pauli, hoy desde las 11:30.

- RB Leipzig vs. Bayern Munich, hoy desde las 14:30.

- Stuttgart vs. FC Unión Berlín, mañana desde las 11:30.

- Augsburgo vs. Friburgo, mañana desde las 13:30.

Ligue 1

En Francia, PSG abrió la 18ª fecha con una victoria de local por 3-0 ante el Lille, subiendo provisoriamente a la punta.