Fútbol
24 de enero de 2026 - 12:27

A qué hora juega hoy Cerro vs. Libertad y dónde ver en vivo

Hugo Fernández (i), futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido ante Cerro Porteño por la fecha 21 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Hugo Fernández (i), futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido ante Cerro Porteño por la fecha 21 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño y Libertad disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño y Libertad debutan en el torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo: el Ciclón de Jorge Bava y el Gumarelo de Francisco Arce juegan a las 20:15, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Debuta el campeón: Cerro Porteño y un clásico con Libertad

Cerro Porteño vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:15 horas

Argentina: 20:15 horas

Brasil: 20:15 horas

Uruguay: 20:15 horas

Chile: 20:15 horas

Ecuador: 18:15 horas

Colombia: 18:15 horas

Perú: 18:15 horas

Venezuela: 19:15 horas

Bolivia: 19:15 horas

El Salvador: 17:15 horas

México: 17:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:15 horas

Estados Unidos - Este: 18:15 horas

Inglaterra: 23:15 horas

España: 00:15 horas

Bélgica: 00:15 horas

Marruecos: 00:15 horas

Sudáfrica: 01:15 horas

Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 22 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Atlético Tembetary por la fecha 22 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Matías Espinoza, futbolista de Libertad, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Matías Espinoza, futbolista de Libertad, festeja un gol en el partido frente a Olimpia por la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.