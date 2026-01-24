Debuta el campeón: Cerro Porteño y un clásico con Libertad en La Nueva Olla

Cerro Porteño y Libertad debutan hoy en el torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Los campeones de Liga de la temporada anterior juegan a las 20:15, hora de nuestro país, en La Nueva Olla de Asunción: dirige Juan Gabriel Benítez con el VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño y el debut del supercampeón

Cerro Porteño empieza la defensa del título del torneo Clausura 2025. El Ciclón de Jorge Bava, que aguarda en las horas previas al partido las habilitaciones de los cuatro refuerzos, afronta la primera parte del año con el objetivo de sumar la mayor cantidad de puntos antes de inicia la doble competencia con la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 desde abril.

Libertad, ganador de los últimos 5 Apertura

Libertad arranca el campeonato que ganó en las últimas cinco ediciones: 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025. El Gumarelo también estrena nuevo técnico: Francisco Arce. El técnico paraguariense regresa al General Pablo Rojas para buscar la victoria en el comienzo del certamen. Así como el rival, los de Tuyucuá tienen el cuadro principal de la Copa Libertadores 2026 en tres meses.

La formación de Cerro Porteño vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Alexis Martin Arias: Fabricio Domínguez, Gustavo Velázquez, Matías Pérez, Blas Riveros; Gabriel Aguayo, Robert Piris da Motta, Jorge Morel, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Jonatan Torres.

La formación de Libertad vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Hugo Martínez, Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Marcelo Fernández.