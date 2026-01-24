Nacional sonríe en el arranque del torneo Apertura

Ganó el más eficaz a la hora de definir

Nacional recibió ayer en su estadio al reciente ascendido San Lorenzo, en un partido que prometía mucho, especialmente por las novedades en cuanto a incorporaciones de ambos equipos, pero que no se vio traducido en la cancha, especialmente en los primeros minutos.

Ambos tardaron en acomodarse en el campo de juego, como no encontrando el camino al buen fútbol, un poco flojos y sin muchas ideas. Recién promediando los primeros 45 minutos se pudo notar mejoría, ya más aplomados y con mejores transiciones en el desplazamiento del balón, aunque sin crear situaciones claras de gol.

Nacional, en varios pasajes, tuvo que recurrir inclusive a los disparos de largada distancia y los tiros de pelota parada buscando romper el cero, aunque sin el resultado esperando.

Por su parte, el equipo dirigido por Sergio Orteman se mostró más simple a la hora de buscar el arco rival, con jugadas más verticales, pases largos y algunas jugadas individuales que no tenían destino de red.

Recién en el primer minuto de descuento se rompió el cero con un cabezazo de Iván Valdez, quien aprovechó un buen centro desde la derecha de Carlos Espínola, para poder a la Academia en ventaja parcial.

Obligado por la desventaja, el cuadro Rayadito salió en la complementaria a buscar el empate, con más empuje que buen fútbol y en muchas ocasiones con desorden. No hubo mucha conexión entre líneas para generar ocasiones de peligró en el arco defendido por el Kili Rojas.

Los dueños de casa, con el resultado a favor y por la propuesta del rival, replegaron un tanto sus líneas para esperar a San Lorenzo y ver cuál era el potencial, sin descuidar las intenciones ofensivas.

Los minutos pasaron y la visita no encontraba el camino al gol, mientras Academia casi amplió el marcador al cierre con un tiro desde la media cancha de Fabrizio Jara, que el travesaño no dejó que fuera un golazo.

Alexis Cañate: “Estamos para pelear el torneo”

El defensor de Nacional, Alexis Damián Cañete Torres tuvo una muy buena actuación en la victoria sobre San Lorenzo con mucha solidez en el trabajo defensivo.

Sobre el triunfo jugando de local y su actuación personal, Cañete comentó: “Muy importante para seguir creciendo, tenemos un buen grupo y estamos para pelear todo. Muy agradecido con el profe (Felipe Giménez) porque me está dando la oportunidad que merecía”.

Josué Colmán, confirmado

Nacional oficializó la contratación del talentoso mediapunta Josué Colmán, quien a sus 27 años, concreta su regreso al fútbol paraguayo con el firme objetivo de recuperar el protagonismo. Tras sellar su vínculo con la institución de Barrio Obrero, el extremo se pone a disposición del cuerpo técnico liderado desde esta temporada por Felipe Giménez.