Nacional y San Lorenzo debutan en el torneo Apertura 2026

Nacional y Sportivo San Lorenzo disputan hoy la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Tricolor y el Rayadito juegan a las 18:00, hora de nuestro país, en el Arsenio Erico de Asunción: conduce Mario Díaz de Vivar con el VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: A qué hora juega Nacional vs. San Lorenzo y dónde ver en vivo

Nacional y el estreno de Felipe Giménez

Nacional empieza la era Felipe Giménez: reemplazó a Pedro Sarabia y arranca una temporada en la que también disputa la Fase Preliminar de la Copa Sudamericana 2026. La Academia tiene como objetivo sumar la mayor cantidad de puntos entre este enero, febrero y marzo, mes en el que mide a Recoleta FC por un lugar en fase de grupos del certamen continental.

San Lorenzo, el debut tras el ascendo

Sportivo San Lorenzo es el primero que debuta de los dos ascendidos a la División de Honor del fútbol paraguayo. El Rayadito de Sergio Orteman, quien reforzó el plantel con varios jugadores experimentados, empieza con el promedio en 0: la meta es permanecer en la categoría y por lo tanto, debe realizar una buena campaña, que puede permitir una clasificación internacional.

La formación de Nacional vs. San Lorenzo por la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Carlos Espínola, Mauro Coronel, Gastón Benítez, Fernando Díaz; Iván Valdez, Leandro Meza, Silvio Torales, Juan Sebastián Vargas; Orlando Gaona Lugo y Roque Santa Cruz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Debuta el campeón: Cerro Porteño y un clásico con Libertad

La formación de Nacional vs. San Lorenzo por la Primera División de Paraguay

Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Teodoro Paredes, Alexis Doldán, Iván Torres; Axel Galeano, Aldo Quiñonez, Ignacio Figueroa, Mathias Martínez; Alex Álvarez y José Alfredo Barrio.