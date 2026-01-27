Cerro Porteño se impone ante un combativo San Lorenzo en Capiatá

El primer aviso del compromiso llegó temprano. A los 7 minutos, Sportivo San Lorenzo estuvo a un paso de abrir el marcador mediante una acción directa y punzante. La jugada se inició con un trazo largo del portero Federico Cristóforo hacia José Barrios, quien logró desviar levemente el balón para habilitar a Álvarez. El atacante aclaró el panorama con un túnel sobre Matías Pérez y, quedando de frente al arco, sacó un potente derechazo cruzado que contó con un roce providencial de Alexis Martín Arias, lo suficiente para que el balón terminara estrellándose contra el poste derecho del arco azulgrana.

Cerro Porteño respondió con contundencia y, a los 12 minutos, logró inaugurar el marcador en una acción que tuvo como protagonistas exclusivos a sus laterales. Fabricio Domínguez Huertas ganó “de prepo” por el sector derecho tras superar la marca de Héctor Villamayor y, ya en línea de fondo, envió un centro pasado que encontró a Blas Riveros completamente libre por el sector opuesto. El lateral zurdo no dudó y sacó un potente zurdazo de primera que se desvió levemente en Leandro Esteche, descolocando a Federico Cristóforo y decretando la apertura del marcador.

Cuando San Lorenzo atravesaba su mejor momento, sobre el cierre del primer tiempo, el “Ciclón” volvió a golpear. A los 47’, una brillante acción de laboratorio amplió la ventaja azulgrana. Desde un tiro libre lejano de Robert Piris da Motta, cuando todos esperaban el centro aéreo, sorprendió con un pase rasante hacia Juan Manuel Iturbe. El atacante recibió en tres cuartos de terreno y, tras quedar perfilado de frente al arco, sacudió un potente zurdazo. Pese a que el remate fue direccionado hacia la posición del portero Federico Cristóforo, la violencia del envío impidió que este pudiera reaccionar a tiempo, decretando así el segundo tanto azulgrana.

En el complemento, el “Rayadito” salió decidido a descontar y estuvo muy cerca de lograrlo. La jugada nació en un tiro de esquina que derivó en un centro de Héctor Villamayor hacia el primer poste; allí, Alexis Doldán conectó un frentazo que exigió una espectacular intervención de Alexis Arias. El guardameta azulgrana logró rechazar, pero el rebote cayó en los pies de Alex Álvarez, quien, con la oportunidad de marcar, terminó definiendo desviado.

Dos minutos más tarde, San Lorenzo volvió a coquetear con el gol. Otro tiro de esquina de Villamayor encontró nuevamente a Doldán, quien peinó el balón para dejar a Mathías Martínez frente al arco desguarnecido. Sin embargo, el cabezazo del extremo recientemente ingresado terminó estrellándose contra el travesaño, ahogando el grito de gol del conjunto universitario, que desperdiciaba otra oportunidad que le costaría caro.

La falta de efectividad tuvo castigo inmediato. Tras el rebote en el larguero, Cerro Porteño lanzó un contragolpe letal, con una transición comandada por Ignacio Aliseda, quien condujo con velocidad y precisión hasta el borde del área, donde asistió a Juan Manuel Iturbe. El atacante quedó mano a mano y definió con clase hacia el costado izquierdo de Cristóforo, anotando su segundo tanto personal y cumpliendo la máxima futbolera: “el que no los hace, los ve hacer”.

El premio para la insistencia de San Lorenzo llegó tarde, a los 72 minutos, mediante la vía del penal. Un centro al área buscó a Alfredo Barrios, quien cayó en la zona de sentencia tras un agarrón de camiseta de Víctor Gustavo Velázquez. La infracción no fue advertida inicialmente, pero el VAR intervino y sancionó la pena máxima. El propio Barrios se encargó de la ejecución y, con un derechazo potente y cruzado, venció a Alexis Arias, que adivinó la dirección pero no pudo evitar el gol.

El “Rayadito” volvió a ilusionarse a los 77’, cuando logró acortar distancias nuevamente a través de la pelota parada. Un tiro de esquina de Villamayor fue conectado en el primer poste por Alex Álvarez; su cabezazo dio de lleno en el larguero y, tras rebotar sobre la línea de gol, el balón quedó servido para Víctor Céspedes, quien solo tuvo que empujarlo al fondo de la red.

Con San Lorenzo lanzado al ataque y soñando con el empate, Cerro Porteño aguardó su momento y lo encontró en la última acción del partido. A los 95’, Jorge Morel sacó fuerzas de donde no había para emprender una veloz carrera por el sector izquierdo, ganó la posición y envió un centro preciso hacia el segundo palo. Allí apareció Gabriel Aguayo, quien, con el arco totalmente desguarnecido, empujó el balón para sellar el 4-2 definitivo.

Pese a la derrota, el elenco “santo” dejó una imagen más que positiva. Con intensidad, atrevimiento y una propuesta de igual a igual, le jugó sin complejos al supercampeón del fútbol paraguayo, destacándose el manejo en la zona medular de Aldo Quiñónez. El equipo de Sergio Orteman no mostró fragilidad anímica, mantuvo la intensidad durante todo el partido y, especialmente en el segundo tiempo, fue un monólogo “rayadito” que lo dejó a tiro del empate. Sin embargo, la falta de jerarquía en momentos claves le negó el premio que parecía merecer, hasta recibir la estocada final en la última acción del encuentro.