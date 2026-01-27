La APF establece la “distancia reglamentaria” entre los dirigentes y jugadores

La modificación técnica se introdujo específicamente en el Artículo 22, inciso 5, bajo el apartado de “Condiciones de Elegibilidad de Jugadores y Oficiales”. La nueva redacción es ambiciosa y elimina cualquier margen de interpretación al establecer: “Ningún miembro de la Comisión Directiva de un Club afiliado a la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) podrá integrar, bajo ninguna circunstancia, la alineación oficial (planilla de juego) de cualquier equipo participante en competiciones oficiales organizadas por la APF”.

El “Caso Vidal” y los antecedentes en el ascenso

Aunque la normativa no cita nombres propios, es una respuesta directa a lo ocurrido con Luis Vidal. El actual presidente de Recoleta FC sacudió el cierre de la temporada 2025 al debutar profesionalmente a los 51 años y 11 meses en un duelo ante Nacional en el estadio Ricardo Grégor. Si bien para algunos fue un hito anecdótico, para la matriz representó un “escándalo” que restaba seriedad a la Primera División. Con el nuevo reglamento, el récord de Vidal quedará congelado, impidiéndole repetir la experiencia mientras ejerza cargos directivos.

Si hablamos de lo más reciente, en el ascenso existen antecedentes que evidencian esta dualidad de funciones. Entre los casos más destacados aparece el de Rubén Rousillón, quien desde el comando dirigencial de Benjamín Aceval de Villa Hayes logró el título de la Primera División B y el consecuente ascenso a la Intermedia, desempeñándose además en el área técnica. Asimismo, resalta la figura del ex-goleador Félix “Tanque” Torres, quien durante su gestión como presidente de Silvio Pettirossi en la tercera categoría, ejerció de forma simultánea como entrenador del elenco “aviador”.

El objetivo declarado de la APF es evitar que el fútbol paraguayo sea blanco de críticas internacionales por situaciones calificadas como “excéntricas”. Al fijar esta postura, la Asociación prioriza la meritocracia deportiva y busca prevenir conflictos de intereses o espectáculos que puedan percibirse como una falta de respeto a la competición. A partir de este torneo Apertura 2026, el palco y el vestuario deberán mantener una separación infranqueable, cerrando definitivamente la puerta a dirigentes que busquen cumplir el sueño del debut en el campo de juego.

Lo que dice esa parte del Reglamento General de Competiciones 2026